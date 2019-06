A kihalás szélére kerültek a közönséges csimpánzok

Közös felhívást adott ki negyven csimpánzszakértő szerdán egy németországi konferencián a csimpánzok megmentésére, mert véleményük szerint az emberi terjeszkedés és a vadászat miatt a kihalás fenyegeti az állatokat – írja az MTI.

Évtizedek óta tanulmányozzuk a vadon élő csimpánzközösségeket, mindannyian láttuk, ahogyan izolálódtak a csoportok. A csimpánzok arra kényszerültek, hogy erdei gettókban éljenek.

– írták közleményükben a szakértők, akik azt is hozzátették, hogy a közönséges csimpánz (Pan troglodytes) mind a négy alfaját kihalás fenyegeti.

Leginkább a súlyosan veszélyeztetett nyugat-afrikai csimpánz egyedszáma csökken, három nemzedék alatt mintegy 80 százalékot esett a populáció mérete, de a többi alfajnál sem sokkal jobb a helyzet. Három csimpánzalfaj egyedszáma néhány ezer, a többségében a Kongó Demokratikus Köztársaság területén élő keleti-afrikai csimpánzoké 250 ezer körüli. A nyugat-afrikai csimpánzok Burkina Fasóból, Beninből, Gambiából és talán már Togóból is eltűntek.

Afrikában még mindig léteznek érintetlen szavannák és erdők, ám a terjeszkedő emberi települések, a bányászat, az erdőirtás és a mezőgazdaság miatt gyorsan csökken a területük. Más nagy testű emlősökkel együtt pont emiatt elsősorban őket is az élőhelyük zsugorodása fenyegeti, de a húsuk miatt is vadásznak rájuk, és a termésüket védő farmerek is gyakran leölik a csimpánzokat.