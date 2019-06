Tiltakoznak a gyerekorvosok a kötelező bárányhimlőoltás időpontjai miatt

Április végén jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, hogy szeptembertől a kötelező védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni oltás, amit a gyerekeknek két új oltási időpontban, 13 és 16 hónaposan kell megkapniuk. A gyerekorvosok magát a döntést üdvözölték, az időpontokkal viszont több problémájuk is van: az egyeztetés hiánya mellett azt is nehezményezik, hogy ez a megoldás az orvosokra, a szülőkre, sőt a gyerekekre is extra terheket ró – olvasható a medicalonline.hu oldalon.

A cikkből kiderül, hogy a bárányhimlő elleni oltás kötelezővé tétele mindenképpen pozitív hír, az érintettek nagy száma, illetve a szövődmények súlyossága miatt az orvosok általánosságban üdvözlik is a döntést. Az oltóalkalmak oltási sorba illesztése ugyanakkor nagy port kavart az orvosok körében, elsősorban azért, mert annak időpontjáról nem történt előzetes egyeztetés,

így a teljes gyermekgyógyász szakma a sajtóból tudta meg, hogy a védőoltást 13 és 16 hónapos korban kell beadni.

Ez azt jelenti, hogy ezentúl a gyereket másfél éves koráig nem hatszor, hanem nyolcszor kell orvoshoz vinni, ami egyértelműen plusz terheléssel jár, és bár az oltások beadása nem védőnői kompetencia, a tájékoztatási kötelezettség miatt az ő rendszerüket is érinti az intézkedés. Emellett a szülők sem örülnek annak, hogy gyerekükkel gyakrabban kell felkeresniük a rendelőt, egyrészt mert sokan nem tudnak elszabadulni a munkahelyükről az ilyen alkalmak miatt, másrészt meg mert a rendelőben nagyobb eséllyel betegszik meg a gyerek.

Az új oltási időpontok bejelentését követően a gyermekgyógyászati grémiumok vezetői közös levelet írtak az országos tisztifőorvosnak. Ebben nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva azt kérték, hogy engedélyezzék a bárányhimlőoltás 15 és 18 hónapos korban esedékes kötelező oltásokkal történő összekötését, mert ez gyakorlatilag minden szempontból észszerűbb lenne. A későbbi kezdéssel emellett azt is garantálni lehetne, hogy az anyai eredetű ellenanyagok nem gyengítik le a kialakuló immunválaszt.

A tisztifőorvos válaszában azt emelte ki, hogy az oltóorvosok egy része nem gyerekgyógyász, így nem feltétlenül rendelkeznek akkora tapasztalattal a két oltás egyidejű beadásának terén, ráadásul az oltásszkeptikusokat sem feltétlenül tudnák meggyőzni arról, hogy ez nem káros a gyerekre nézve. Mint írta, a 13 hónapos oltáskezdés célja a minél hamarabbi védelem, a tapasztalatok szerint ugyanis a bárányhimlő már 8 hónapos kortól gyakoribb. Az indokok között szerepelt az is, hogy a vakcina beadása más országokban is ebben a korban történik, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nyilvántartása ugyanakkor ezt ebben a formában nem erősíti meg.

Az elutasító választ követően a Házi Gyermekorvosok Egyesülete aláírásgyűjtésre kérte a kollégákat, hogy ezzel próbálják meg elérni az időpontok módosítását. Most már az a cél, hogy

a gyerekek 12 és 18 hónapos koruk között kaphassák meg a két oltást, méghozzá úgy, hogy a két dózis között minimum 3 hónap teljen el,

és az oltást akár önálló alkalommal, akár más, ebben az időszakban esedékes védőoltással együtt lehessen alkalmazni.

Ez kompromisszumos megoldásként magába foglalja a a Népegészségügyi Központ álláspontját, ugyanakkor lehetőséget teremtene arra is, hogy az ő korábbi javaslataiknak megfelelően adják be az oltásokat.