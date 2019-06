Lehet tésztával barkácsolni, csak hülyeség

Elkezdtek az interneten olyan videók terjedni, amikből az derül ki, hogy minden, de tényleg minden megszerelhető levestésztával. A Kínában is népszerű zacskós ramen levesek tésztáját használják, ami itthon inkább az olcsó Vifon vagy Smack levesek tésztájaként lehet ismert. Az eljárás a videó alapján mindössze annyi, hogy a száraz tésztát a megszerelendő részbe kell beletömködni, egy kis vízzel és ragasztóval meghinteni, kicsit csiszolni rajta, és ezek után már csak annyi a feladat, hogy színhelyesre kezelje a felületét az ember, és kész is. Legalábbis a videók szerint, ami sokak szerint kamu, trükkfelvétel, de szakértők szerint simán működhet is a dolog.

Az Instagramon és Youtube-on is terjedő videókban a kínai Xiubandrng felhasználónéven futó 31 éves művész-mesterember a kocsi lökhárítójától kezdve a bútorrestauráláson és a csorba tálak kijavításán át egészen a porcelán mosdókagyló megszerelését is be tudja mutatni, néha még a leveshez csomagolt fűszereket is rászórja. Egyébként Xiubandrng Kínában eddig is minicelebnek számította videói miatt, csak most elkezdte olyan platformokon is megosztani a videóit, ahol a nyugati kultúra is rácsodálkozhat, és ha a barkácsoláshoz nem is feltétlenül ért szakszerűen, de azt azért el kell ismerni, hogy restaurátornak nem utolsó.

A videók a nagy nézettség mellett hatalmas indulatokat is kiváltottak, nem csak az a kérdés, hogy manipulálták-e a felvételeket vagy sem, de vannak, akik annyira hisznek a módszerben, hogy az évszázad felfedezésének tartják, mások viszont a világ legnagyobb hülyeségének. És persze más Youtube-sztárok is vertek már szét vécét, hogy aztán tésztával megszereljék, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel.

Ilyen nincs és mégis van

Vannak, akik szerint annyi a trükk, hogy a videókat nem időrendben vették fel, mások szerint egyébként is manipuláltak a felvételek, megint mások azt mondják, az nem is tészta, vagy ha mégiscsak az, akkor is használnak mellette valami más kötőanyagot is, amit nem mutattak meg a videón. Vannak olyan tippek, hogy igazából fa gittet használnak a videóban, vagy hogy a levestészta habarccsal lett elkeverve.

Nem kellett sokáig várni ahhoz, hogy a szakértők is a kétkedő emberek segítségére siessenek. Ha röviden össze kellene foglalni az álláspontjukat, akkor a tudomány szerint

elméletileg lehetséges dolog tésztával javítani dolgokat, csak éppen teljesen felesleges.

A titok nyitja, hogy kellőképpen sok tésztát kell az eltüntetésre váró hibák réseibe tömködni, majd a ragasztóval sem szabad spórolni, és aztán a csiszolásnál és a festésnél is nagyon precíznek kell lenni. Sok felhasználó ebben látja a megoldást, hogy vissza tudja szerezni az albérletre leadott foglalót, és vannak, akik tényleg komolyan úgy gondolják, hogy ez a dolog tulajdonképpen még működhet is.

Lakberendezési sebtapasz

Az egyik szakember szerint ez a megoldás pont annyi ideig működhet, ameddig valaki megnézi a videót. Bár valószínűleg ő sem gondolta, hogy egyszer majd ott tart a karriere, hogy ezt nagyon komolyan el kell mondania a Today magazinban, de tényleg sokak figyelmét fel kell hívni, hogy akárhogy is hasonlít az eredetihez, ez akkor is csak egy tészta meg némi ragasztó. A kissé szkeptikusok attól tartanak, hogy amennyiben forró vizet öntenek a mosdókagylóba, a tészta megpuhul és szottyos lesz, ami egy létező probléma lehet, de mégsem ez a legnagyobb gond. Ahogyan az sem, hogy nyilvánvalóan teljesen más lesz a felületi tapintása, a szilárdsága, a strapabíróságra. A fő probléma, hogy összességében ez csak egy optikai megoldás, a tárgyak funkcióját nem adja vissza, akármennyire is úgy néz ki, mintha az eredetihez megszólalásig hasonlítana.

Pedig van létjogosultsága

Más szakemberek szerint, ha megfelelő vízzáró réteggel és műgyantával kezelik le, akkor még akár működhet is a dolog, bár ők sem ajánlják senkinek. A Vice pedig arra jutott, hogy maga az elképzelés gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint ahogyan a díszletépítők dolgoznak.

Egy nevét elhallgató redditelő, aki azt állítja magáról, hogy a Universal Filmstúdióban épít díszleteket, azt mondja, hogy nem teljesen hülyeség az egész. Persze használni nem lehet ezeket a tárgyakat, és nem is strapabíróak, de mikor nekik kell valamit újraépíteni, átépíteni, akkor ők is hasonló eszközökhöz nyúlnak. Nyilván nem levestésztához, hanem általában egy Bondo nevű anyaghoz, de szerinte némi keményítő és pillanatragasztó kisebb javításokhoz jó lehet. Amivel kitölti a sérülést, az lehet gyakorlatilag bármi, ami apró szemű, a liszttől kezdve keményítőn át homokig vagy akár apróra tört tésztáig, de a keményítő és a szódabikarbóna hamar megköt.

A lényeg itt az, hogy a ragasztó és a porszerű anyag reakcióba lépjen, és együtt egy olyan elegyet alkosson, mintha egy paszta vagy gitt lenne, amivel könnyű dolgozni. Aztán ha a ragasztó megköt, akkor az egész építmény vagy tákolmány szilárd marad. Tehát jelen esetben először a nagyobb darabokra, majd a szinte porrá zúzott tésztára önti ragasztót, ami akár füstölhet is, pont úgy, ahogyan az a videókban látszik, aztán még ad hozzá egy kis kitöltő anyagot, majd ragasztót, és így tovább. A feleslegeket levágja, a többit pedig formázza, és így lassan elkezdheti úgy építeni és alakítani, ahogyan szeretné. A szódabikarbóna és pillanatragasztó módszert egyébként elég sokan alkalmazzák, több videó is kering az interneten, amiben ezzel a kombóval javítanak meg hibákat, igaz egyik sem egy fél mosdókagyló vagy bögre.

Azaz a levestésztás javítási munkálatok működhetnek a való életben is, inkább kisebb javításokra, és fűszerpor egészen biztosan nem kell hozzá. De a tészta legjobb felhasználási módja továbbra is az marad, ha az ember megeszi.