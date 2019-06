2024-ben jöhet a levegőmentes abroncs

Bár a Michelin már 2005 óta kísérletezik a felfújás nélkül használható, lyukacsos abroncsokkal, az utakon még egyáltalán nem lehet ilyesmivel találkozni. Ez változhat meg 2024-ben, legalábbis a Michelin és a GM ekkorra ígéri, hogy bevezetik az Uptis nevű közös fejlesztésüket. (A név valójában egy betűszó, a unique puncture-proof tyre system, azaz különleges kilyukadásmentes abroncsrendszer rövidítése.)

Az új abroncs gumiból és gyantába ágyazott üveggyapotból épül fel, és az elődeivel ellentétben már elég strapabíró ahhoz, hogy képes legyen elbírni egy autó súlyát valós közlekedési sebesség mellett is – írja a TopGear.

A légmentes abroncsok fő előnye, hogy elfelejthetjük velük a defekteket, leereszteni se tudnak, hiszen nincsen mit, és túl- vagyalulfújás se rövidíti az élettartamukat. Így a gumikat elvileg jóval ritkábban kell majd cserélni, ezért kevesebbet is kell gyártani belőlük, aminek nemcsak az autósok, de a természet is örülhet. A Michelin szerint ma évi 200 millió abroncsot kell idő előtt lecserélni valamilyen sérülés miatt. A levegő nélküli abroncsok az önvezető autókhoz is ideálisak lesznek, hiszen minimális karbantartást igényelnek.

Az Uptist már idén elkezdik valós körülmények között tesztelni, egy Chevrolet Bolt elektromos autókból álló flottán.