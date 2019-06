A szélsőjobberek nem csinálhatnak több pénzt Pepéből, a békából

Pepe a béka többet nem viríthat posztereken és plakátokon, bögréken és pólókon, a szivogató junkieból lett elnácult karaktert a jövőben nem lehet kereskedelmi értékesítésre használni – erről állapodott meg Pepe eredeti alkotója és az Infowars konteóoldal alapítója. Alex Jonesnak a peren kívüli egyezség szerint még 15 ezer dollárt is kell fizetnie az eddigi eladások miatt, igaz, ez olyan kevés, hogy Jones így is győztesnek hirdeti magát.

Pepe nagyszabású karrierjének állomásai elég közismertek. Amikor Matt Furie képregényrajzoló 2005-ben a MySpace környékén életre keltette, még békés, szivogatós, easy-going figura volt, és nem is keltett túl nagy figyelmet a megjelenése. Három évvel később a 4chan közössége azonban újra felfedezte és mémmé tette a gülüszemű kétéltűt, de a nagy robbanás csak a 2016-os elnökválasztási kampányban jött el. A 4chanen hemzsegő alt-rightosok szélsőjobbos és/vagy troll ikonná tették, hitlerbajusszal és Ku Klux Klán csuklyában ábrázolták, zsidó és fekete gúnyrajzokhoz használták fel. De Pepe igazi mainstreamesedéséhez a nagypolitika figyelme kellett: Hillary Clinton politikai nyilatkozatban tiltakozott a rajzolt béka ellen, Trump pedig a dialektika és a mémpolitika törvényei szerint nem csak védelmébe vette, de maga is posztolt pepés cuccokat a saját twitterére.

A rajzoló Matt Furie annyira zokon vette, hogy a kedvesnek gondolt karakteréből a politikai kisajátításnak köszönhetően neonáci trollface lett, hogy többször megpróbálta visszaszerezni és rehabilitálni a békáját, majd amikor úgy érezte, hogy nem képes visszavenni az irányítást, egy egyoldalas képregényben el is temette Pepét. A kék öltönyös, whiskylocsolós ravatal sem hozott azonban lelki megnyugvást, Furie inkább jogi útra terelte az ügyet. Előbb visszahivatott a boltokból egy iszlámellenes gyerekkönyvet, mert abban is felhasználták illusztrációként Pepét, majd az Infowarsnak tiltatta le egy poszterét, amin Pepe Trump és más jobboldali ikonok társaságában pozőrködik.

Az Infowars Alex Jones, az amerikai vörösfejű ordibálós konteópápa oldala, álhírgyár és szélsőjobbos referencia. Rosszabb napjaiban a magyar jobboldali sajtó és Kovács Zoltán kormányszóvivő is szeret hivatkozni rá, de mostanában rossz hónapjai vannak: a folytatólagos kamuhíreik miatt minden nagy közösségi felületről letiltották a Twittertől a Facebookig, ennek köszönhetően pedig nagyon beszakadt a látogatottsága.

A Pepét rajzoló Furie amiatt nyújtott be az Infowars ellen jogi keresetet, hogy az engedély nélkül felhasználta és kereskedelmi értékesítésre használta a karakterét. Bár Jones eleinte ezúttal is tagadásban volt, végül peren kívül megállapodás született: ennek értelmében az eddigiekért 15 ezer dollárt kell fizetnie Furie-nak, és nem használhatja tovább a figurát.

A döntés után vicces módon mindkét oldal győztesnek mondja magát. Jones arra hivatkozik, hogy csak ilyen keveset kell fizetnie. A megállapodás általánosabban érdekes a mémkultúra és jogvédett tartalmak szempontjából is. A paródia általában mentességet élvez a jogvédelem alól, de a közelmúltban az EU-s 13-as cikkely körüli félelmek is mutatták a szabályozás és a valóság bonyolult kapcsolatát. Pepe esetében persze most nem egyszerűen a mémesedésről, hanem a kereskedelmi értékesítésről mondtak ítéletet, ez az, aminek a beszüntetésébe elvileg belement Jones is. Hogy Pepében van-e még ettől függetlenül kraft, és visszatérhet-e életre kelt zombiként Stockholm-szindróma nélkül a trollok világából, így is erősen kérdéses.