Egy bankkártyányi műanyagot ehetünk meg mindennap

Az ausztrál New Castle-i Egyetem kutatásából az derült ki, hogy a környezet műanyagszennyezése következtében minden ember átlagosan 5 grammnyi műanyagszemcsét fogyaszt el minden egyes nap - természetesen anélkül, hogy erről tudomást szerezne. A kutatást a WWF rendelte meg.

Az emberi emésztésbe kerülő műanyagok fő forrását az úgynevezett mikroműanyagok, teát a néhány milliméteresnél is kisebb szemcseméretű törmelék adja. Ezekből az emberek nagyjából 2000 szemcsét fogyasztanak el hetente,

ha pedig összeillesztenénk e darabokat, hét teljes bankkártya jönne ki belőlük.

A mikroműanyagok a táplálékkal, sőt a belélegzett levegő közvetítésével is bekerülhetnek a szervezetbe. A vízben úszó szemcséket elfogyasztják a kis halak, majd a táplálkozási hálózat túlvégén az ember tápcsatornájába jut. A nagy többségük mégis az ivóvízzel jut be bélrendszerünkbe. Bár a természetes vizekbe jutó műanyaghulladék kémiailag szinte sohasem bomlik le, fizikailag fokozatosan elaprózódik, és szinte láthatatlanul kicsi szemcsékre esik szét. Olyan kicsik a törmelékek, hogy a hagyományos ivóvízszűrők nem képesek elválasztani őket a víztől.

Mikroműanyagokat számos mindennapos élelmiszerben és italban találtak már - így az ivóvízben, a sörben, a tengeri herkentyűkben, a tengeri sóban is. Nyilvánvaló, hogy ez globális probléma. Még azok az országok is érintettek, akik egyébként óvják a környezetüket - hiszen a műanyagszennyezés elérheti őket más forrásból is.

- nyilatkozta Kala Senathirajah, a kutatás egyik munkatársa a CNN-nek. A kutatás 45 korábbi vizsgálat adataiból próbálta megbecsülni az emberek által elfogyasztott mikroműanyag mennyiségét. ebből kiderült, hogy csak az ivóvízből átlagosan 1769 darab műanyaszemcse jut a szervezetünkbe - és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy csapvizet vagy palackozott vizet iszunk. Sőt, egy másik vizsgálat egyenesen azt mutatta ki, hogy

aki palackozott vizet iszik, az évente 9 ezerrel több műanyagszemcsét kénytelen lenyelni.

Jelentős földrajzi eltérések vannak persze: Amerikában vagy Indiában például kétszer annyi műanyagot tartalmaz az ivóvíz, mint Európában. A tengeri rákok-kagylók azért szerepelnek jelentős mikroműanyag-forrásként, mert ezeket jellemzően egészben eszik az emberek, a béltraktusukkal együtt, így minden, amit lenyeltek, azonnal bekerül az emberi szervezetbe is.

A nagy kérdés természetes az, hogy kell-e félnünk mindettől, milyen egészségkárosodást okoznak a lenyelt mikroműanyagok. Nos, nem tudjuk. A műanyag önmagában nem különösen veszélyes anyag a szervezetre, de intenzív kutatások folynak a tekintetben, hogy a mikroműanyagok erőteljes fogyasztása okoz-e betegséget. Az viszont biztos, hogy eltávolítani őket a természetből szinte lehetetlen. Csak a termelésük visszafogása jelenthet hosszú távú megoldást. Jelenleg 330 millió tonna műanyagot termelünk világszerte, de

ez a mennyiség az évszázad közepére akár meg is háromszorozódhat.