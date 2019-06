Új partnerünk személyisége alig különbözik exünkétől

Gyakran előfordul, hogy amikor a baráti társaság egy tagja szakít a párjával, és új kapcsolatot kezd, a többiek értetlenül állnak, és nem értik, hogy ha az előző kapcsolat nem működött, akkor az illető

miért választott egy szakasztott ugyanolyan személyiségű új párt.

A Torontói Egyetem pszichológusai most az amerikai tudományos akadémia folyóiratában megjelent tanulmányukban kimutatták, hogy ez a jelenség nem is annyira meglepő. Minthogy az emberek hajlamosak újra és újra a saját személyiségükhöz hasonló karakterrel viszonyt kezdeni, automatikusan következik az, hogy a következő pár is hasonlítani fog hozzájuk - és ezzel együtt az exhez is.

Az eredmények szerint a partnerek személyisége általában szignifikánsan hasonló egymáshoz, és ez arra utal, hogy valóban létezik az a karakter, aki mellett egy ember mindig kiköt

- írják a szerzők a tanulmányukban. A partnerek személyiségének hasonlósága egyúttal a kapcsolatok sikerét is előrejelezheti. Ugyanakkor nem olyan egyszerű a helyzet, hogy aki hozzá hasonló karakterrel jár, az boldogan él együtt vele, míg meg nem hal. Bizonyos esetekben éppen az azonos személyiség újbóli választása okozza a sorozatos párkapcsolati kudarcokat.

A kutatók egy kilenc éven át folytatott német pszichológiai felmérés adatait elemezték a tanulmányhoz. A felmérésben számos német önkéntessel, illetve párjaikkal töltettek ki a személyiségjegyeiket vizsgáló kérdőívet. A kilenc év során számos résztvevő szakított párjával, és új kapcsolata is kitöltötte a kérdőívet. Így összesen ezer ember adatait tudták összehasonlítani (332 alany-partner-ex hármast). Ezekből az adatokból derült ki, hogy

az alanyok rendszerint magukhoz hasonló személyiségű párokat választanak, újra és újra.

Sőt, úgy tűnik, hogy az ex és az aktuális partner személyisége még annál is jobban hasonlít egymáshoz, mint az ő és a központi alany személyisége. Ennek részben egyszerű lehet a magyarázata: az illető hasonló körökben mozog továbbra is, ugyanazon a munkahelyen dolgozik, vagyis nagyobb eséllyel találkozik hasonló emberekkel. A kutatók szerint azonban ez nem lehet a teljes történet.

Szerintük az emberek aktívan választanak egy adott fajta személyiségű partnert az ugyanannyira elérhető kínálatból. Mindez ellentmondani látszik az örökbecsű bölcsességnek, miszerint az ellentétek vonzzák egymást. Ha jól belegondolunk azonban, ebben valójában semmi meglepő nincs. Ha hosszú távra tervezünk valakivel, azért nem árt, ha

bizonyos kulcskérdésekben hasonló a gondolkodásunk és az érdeklődésünk.

Forrás: Guardian