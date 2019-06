Egy osztrák nő a szeméremtestéből szoptathatna

A terhességgel járó és a szülés utáni szokatlan testi változásokat sok nő megtapasztalja, az viszont az orvosokat is váratlanul érte, hogy egy osztrák nőnek gyermeke születése után a szeméremtestéből kezdett folyni a teje – írja a Live Science.

A 29 éves nőnek második gyereke világra hozatala után néhány nappal keletkezett erős fájdalma a jobboldali szeméremtestében. Orvosai jó néhány duzzanatot fedeztek fel, és tályogra gyanakodtak. Az asszony nemi szerve környékéről azonban fehér, tejszerű folyadék jött elő – mint kiderült, valóban tej, ami már az első terhessége után is jelentkezett.

Több nővel is előfordul, hogy teste más tájékain is vannak mellszövetek, a kislányok 1-5 százaléka így születik. Leggyakrabban hónaljtájon; ritka esetekben az is történik, hogy mellbimbó vagy bimbóudvar-kezdemény is van szokatlan helyen. Ezeket többnyire csak a terhesség idején fedezik fel, amikor megnőnek, szeméremtesti tejfakadásról azonban nem nagyon tudott idáig az orvosi szakirodalom.

Többnyire azt javasolják, hogy az elrákosodás veszélye miatt távolítsák el a rossz helyen növő mellszöveteket, az osztrák nőnek azonban két hét után elapadt a szeméremtesti teje. Más panasza nincs, a rendes szoptatás is folytatni tudta.