Futurisztikus sportautóra hajaz a Volvo önvezető kamionja

Szakít a szokásos megoldásokkal a Volvo új önvezető teherautója. Vezetőfülke nincs, a kamionflottát egy irányítótoronyból fogja irányítani az illetékes szaki, és a járgány sokkal inkább néz ki egy jövőből érkezett futurisztikus sportautónak, amire rá van kötve jó sok tonnányi konténer, mint egy teherkocsinak.

A Volvo is aktívan fejleszt az önvezető szegmensben, van már sofőr nélküli teherautójuk norvég bányatelepen és a svédországi kukások is nézhetnek lassan új munka után a robotizációnak köszönhetően, most pedig a göteborgi kikötőben üzemelték be a legújabb önvezető teherautójukat.

A Vera névre keresztelt teherautó a konténereket fogja szállítani a kikötőrendszeren belül, és a dizájn nagyon futurisztikusra sikerült. Mint a videón látszik, Vera leginkább egy vezetőfülke nélküli sportkocsira vagy nagyra nőtt izgalmasabb matchboxra emlékeztet.

Egyelőre egy prototípus van, de hamarosan egész flottányi Vera fog furikázni a kikötőben. Mivel egy kisebb, belátható területről van szó, őket egy irányítótoronyból fogják vezérelni. A gyártó az elektromos járművek zéró kibocsátását, alacsony zajszintjét és a jövő logisztikájában játszott forradalmi szerepüket hangsúlyozza.