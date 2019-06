Meddig bírják ilyen melegben a hűtőtáskák?

Megérkezett az első idei kánikulahullám, és nem kell jósnak lenni, hogy tudjuk, lesz még ilyen a szezonban. Ráadásul jön a nyaralások időszaka, amivel előkerülnek a hűtőtáskák is. Kíváncsiak voltunk, hogy a különböző típusú hűtőtáskák mennyi ideig tudják kellemesen hűsen tartani a vizet a nagy melegben és a tűző napon, ezért háromfélét is kipróbáltunk.

A teszthez mindhárom típusú hűtőtáskába ugyanolyan méretű jégakkukat tettünk, táskánként kettőt. Ezeket a teszt előtt egy napig tartottuk fagyasztóban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a táskák nagyjából meddig bírják tartani a hőt. Az eredményt félóránként rögzítettük a CAT telefonjával, amelynek a beépített FLIR hőkamerája 5 Celsius-fokos hibahatárral mondta meg, hogy épp hány fok is van a hűtőtáskában. Pontos fokok helyett inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy a táskákba tett vizek nagyjából mennyi idő után melegszenek fel annyira, hogy már nem nevezhetők hűsítőnek, azaz ha valakinek a kezébe kerül, inkább lekonyul a mosolya, mintsem örülne a frissítőnek. A táskák nem egyforma méretűek, így nem is azt néztük, hogy egymáshoz viszonyítva melyik bírja tovább, hanem azt, hogy két darab jégakkuval melyik meddig bírja a napon úgy, hogy a benne lévő műanyag és fém dobozos frissítők eleve hidegen kerültek bele.

4 és fél órán keresztül a tűző napon tartottuk a hűtőtáskákat, és a kezdetek kezdetén nem sok reményt fűztünk hozzá, hogy néhány óra múlva még értékelhető hőmérsékletet tudunk majd mérni, ehhez képest mindenképpen jól teljesítettek a táskák. Illetve majdnem mindegyik táska. Ha nem érdeklik a részletek, akkor annyit elspoilerezünk, hogy

A bolti hidegen tartó szatyor nem ér semmit, a puha falú és a klasszikus műanyaggal viszont túl lehet élni a kánikulát.

A bolti szatyor

A nagy nyári melegben jól esik egy kis fagyi vagy jégkrém, de ilyen hőségben gyakorlatilag lehetetlen vele hazaérni anélkül, hogy el ne olvadna a csomagtartóban vagy a villamoson. Sőt, élelmiszer-biztonsági szempontból sem feltétlenül jó ilyenkor, ha a frissen vett húst vagy bármilyen hűtést igénylő élelmiszert visz haza az ember a boltból. Sokan erre a bevásárlószatyor mellett bekészítenek vagy helyben vesznek egy hűtőszatyrot is. Nem feltétlenül gondoltuk, hogy ezzel meg lehet váltani a világot, de elsőre úgy tűnt, hogy arra talán elég lehet, hogy gyorsan hazaérjünk vele a boltból, főleg ha megtámogatjuk még jégakkuval is.

Azon valószínűleg nem lepődik meg senki, hogy a táska adta fel leghamarabb a küzdelmet. Az már sokkal izgalmasabb, hogy ehhez mindössze háromnegyed órára volt szüksége úgy, hogy két jégakku is volt benne. Ennyi idő alatt mindkét akku szépen kiolvadt, és a két ital érzetre sem volt már hűvös. A hőkamera képein jól látszik, hogy mindenhol szökik belőle a hideg, ami még akkor is gondot jelenthet, ha nem közvetlenül a napra teszi ki az ember, hanem mondjuk a kocsi csomagtartójába. Az ugyanis szintén nagyon hamar átforrósodik annyira, hogy a jégkrém vagy a hús nem éli túl épségben, ha még beszalad egy másik boltba; azt meg végképp nem, hogy a Balaton felé vezető dugóban ácsorogjon vele. Sőt, kitettünk egy fagyott jégakkut is magában a napra a táskától nem messze, és ez is pontosan ugyanaddig bírta, ameddig a táska is, vagyis túl sokat nem érdemes várni az ilyen szatyroktól, tényleg sokkal érdemesebb befektetni egy kisebb puha falú hűtőtáskába, és azt rendszeresíteni a vásárlásokhoz.

Puha falú hűtőtáska

Ez a típus nagyon sok változatban és méretben kapható, a klasszikus kocka formától kezdve egészen a válltáska formájú darabokig. Azért szeretik sokan, mert könnyen tárolható, és ha éppen nincsen használatban, egyszerűen csak össze kell hajtogatni, és el lehet tenni. Könnyebben elfér mindenhol, mint a klasszikus hűtőtáskák, és sokan jobban is szeretik. Az általunk vizsgált hűtőtáska egy viszonylag nagyobb darab, ideális strandra és nyaraláshoz, és valószínűleg sokat segített rajta, hogy nem szívta magába a meleget a forró betonon sem.

Meglepő módon a hőkamerás képek alapján még a cipzárnál sem szökött belőle látványosan a hideg. Háromnegyed óra után ha nem is jéghideg, de még mindig kellemesen hideg volt még benne az ital. A teszt kezdete után másfél órával a műanyag palackos víz már csak ott tűnt kissé hűvösnek, ahol a jégakku hozzáért. Itt is inkább a felülete volt hűvös, mintsem maga az ital. A fém dobozos üdítő doboza viszont még egészen kellemesen hűvös volt, ráadásul a jégakkuk is elég jól bírták még, ezért egy kicsit átrendeztük őket, hogy jobban hűtsük az italokat. Ekkor a táskán már 50 fok feletti hőmérsékletet mértünk, ennek ellenére a táskán belül az italok legalább 30 fokkal hidegebbek maradtak. Mikor már két és fél órája volt a tűző napon a táska, nem sok jóra számítottunk. Ekkor a műanyag palackos víz már nem volt egyáltalán hűvös, de azért a tűző napon még csak langyos sem lett, olyan 26 fok körül maradt a hőmérséklete a hőkamera szerint. A fém dobozos üdítő külső hőmérséklete érezhetően hidegebb volt, nagyjából ilyen hőmérsékletet hoznak egy étteremben, mikor nem a hűtőből kér valaki üdítőt. A jégakkuk viszont még meglepően jól bírták, a hőkamera 9 fokot jelzett. Ennek ellenére a műanyag palackos víz négy és fél óra után ha nem is ihatatlanul, de gyakorlatilag teljesen felmelegedett, viszont a dobozos üdítő még fogyasztható maradt.

Kemény falú hűtőtáska

Ez a klasszikus nyaralós hűtőtáska, ami már évtizedek óta kíséri a családokat, ha nyaralni mennek. Műanyag és kemény falú, így a nagyobb kiszerelések a kocsiban hátul egy teljes ülőhelyet elfoglalnak. Akik a hűtött italokat javarészt autózva szeretnék elfogyasztani, azoknak létezik olyan megoldás is, ami szivartöltőről működik. Ezt sem úgy kell elképzelni, mint egy autós hűtőt, viszont valamennyivel késlelteti, hogy felmelegedjenek az italok és a szendvicsek. Persze ez a funkció klasszikus strandon heverős és piknikezős kirándulásokhoz nem alkalmas, de ha lenne a hűtőtáska definíciója mellett kép, akkor az egészen biztos a klasszikus, műanyag hűtőtáska lenne.

A hőkamerás felvételen meglepődtünk rajta, hogy az illesztésnél mennyire szökik rajta a hideg már a teszt elejétől kezdve. Az első háromnegyed órát gond nélkül átvészelte, nem volt ugyanolyan hideg, mint a legelején, de egy órányi tűző nap után is kellemesen hideg volt a dobozos üdítő, bár a műanyag palackos kezdett jól érezhetően melegedni. Aztán másfél óra után a víz felülete melegebb lett ugyan, de összességében még mindig kellemesen hűs volt. Két és fél óra tűző napon állás után a fém dobozos üdítőnél tűnt úgy, hogy megadja magát, és a szobahőmérséklet helyett érezhetően langyos lesz, igaz a műanyag palackosat két oldalról is hűtötte a jégakku. Ekkora már az is egyértelmű lett, hogy a jégakkuk az utolsókat rúgják, és kezdenek teljesen kiolvadni.

Nagyjából 2-3 órát a tűző napon is jól bír a két táska, ha pedig árnyékban tartja őket az ember, és kicsit több jégakkut használ, akkor nemcsak kellemesen hűs, de akár még valóban hideg is maradhat az ital. A műanyag palackokat érdemes elfelejteni, úgy tűnik, a fém dobozos üdítők tovább hidegek maradnak, érdemes a vizet is fém kulacsba tenni, vagy eleve jégtömbbé fagyasztani, és akkor tényleg sokáig képes lesz tartani a hőt a klasszikus vagy a puha falú hűtőtáska is.