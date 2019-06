Kamu az 1 eurós telefon, már a titkosszolgálat is fellép a csalás ellen

Hónapok óta pörög egy átverős kamuhír a közösségi médiában arról, hogy egy programozási hiba miatt egy euróért lehet venni egy amúgy 150 ezer forintba kerülő Galaxy S9-est. A hír, amiről mi is rengeteg jelzést kaptunk, első blikkre úgy néz ki, mint egy rendes Index-cikk. A csalók valójában egyszerűen lelopták a mi dizájnunkat, hogy úgy tegyenek, mintha mi is megerősítenénk ezt az egyébként látványosan nonszensz blöfföt.

Mindebből természetesen semmi nem igaz.

Az egyelőre ismeretlen tettesek tudatosan akarják megtéveszteni a fogyasztókat, ehhez az Indexnek semmi köze, mi is csak áldozatai vagyunk egy primitív csalásnak.

Az átverésről most már a titkosszolgálat is tud, és mint írják, megtették a szükséges intézkedéseket, bármik is legyenek azok. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete pénteken közölte, hogy már ők is kaptak bejelentést arról, „hogy egy adathalász hivatkozást tartalmazó hirdetés található a Facebookon, amely az Index.hu arculati elemeit felhasználva próbálja megszerezni a felhasználó bankkártyaadatait. Az adathalász hivatkozással kapcsolatban intézetünk a szükséges intézkedéseket megtette. A nevezett hivatkozást bejelentettük több feketelistát vezető szervezet felé.”

A csalók rengeteg domainről, folyamatosan változó címekről próbálkoznak megtéveszteni, akit csak tudnak. Ha szeretne segíteni, annyit akár ön is meg tud tenni, hogy megosztja ezt vagy a korábbi, hasonló témájú cikkünket a Facebookon. Ha a Facebookon szeme elé kerül egy ilyen hirdetés, jelentheti is azt a Facebooknak. Ezt elég könnyen, két kattintással meg lehet tenni: az átverős posztok jobb fölső sarkában rányomni a "Hirdetés jelentése" lehetőségre, és kiválasztani a "Félrevezetés vagy csalás" opciót. (Ha angolul használja a Facebookot, akkor: "Report Ad" > "It's misleading or scam".)