Heti két órát elég a természetben tölteni

Brit tudósok egy nagyszabású kutatásban megtalálták azt a minimális időtartamot, amit a természetben érdemes eltölteni a szellemi és testi egészségünk érdekében. Az Exeteri Egyetem kutatói húszezer brit lakos vizsgálatával állapították meg:

aki hetente 120 percet a természetben tölt el, nagyobb eséllyel érzi magát egészségesnek

Aki két óránál rövidebb időt szánt erre a kikapcsolódásra, annál semmilyen előnyt nem tudtak kimutatni. A kutatók szerint tök mindegy, hogy a vizsgált egyén fiatal vagy idős, szegény vagy gazdag, nő vagy férfi, az ideális időtartam ugyanaz.

Szerencsére nem kell egy huzamban lehúzni két órát a természetben, a heti mennyiség több rövid úttal is letudható. És nem is kell nagyon messzire menni, a vizsgálatban résztvevő alanyok általában az otthonuk pár kilométeres körzetében kerültek közel a természethez, ami lehet egy városi park, erdő vagy vízpart is.

Sok tanulmány bizonyítja, hogy a növényzet jó hatással van ránk, és nemcsak a kisebb légszennyezés miatt, maga a látvány, és a városihoz képest ingerszegényebb környezet is feltölti az embert.

