Ezrével hullanak a magyar Facebook-celebek követői

Hétfő óta titokzatos törlési hullám tartja lázban a magyar facebookozókat: ahogy arról az Indexen is olvashattak, többen jelezték, hogy a közösségi portál értesítés nélkül, egyik pillanatról a másikra törölte vagy felfüggesztette a fiókjukat. A jelenség látszólag csak magyar fiókokat érint, azokból viszont elég sokat,

a legnagyobb oldalak közül olyan is van, ami tízezernél is több lájkolót vesztett el vasárnap és kedd között.

Az ügyről szerdán a BBC is beszámolt, a Facebookot azonban hiába kérdeztük, egyelőre csak annyit tudtak mondani, hogy vizsgálják a dolgot. A felfüggesztett felhasználók kérhetik a fiókjuk visszaállítását, arra azonban nincs garancia, hogy vissza is kapják majd a fiókjukat.

Mi történt?

Hétfőn – illetve egyesek szerint már múlt hét végén – a Facebook hirtelen letiltott egy csomó magyar profilt, látszólag mindenféle koncepció nélkül. A legtöbb beszámolóban visszatérő elem volt az alábbi, a cégtől kapott levél, mint a tiltást megelőző figyelmeztetés:

Szia! Felhasználási feltételeink bármilyen jellegű megsértése további következményekkel járhat a Facebook alkalmazás- és szolgáltatáscsalád általad történő használatát tekintve, korlátozás nélkül ideértve a felhasználói, adminisztrátori, fejlesztői és üzleti tevékenységeidet is. A Facebook csapata

A fenti figyelmeztetéssel összhangban egyébként nem is csak a Facebook érintett, hanem a szintén hozzájuk tartozó Instagram is. Akik elvesztették egyik fiókjukat, azok jellemzően a másikhoz sem tudnak hozzáférni.

Többen voltak, akik a tiltás után új fiókot hoztak létre, de azt is azonnal elvesztették: olyan extrém esetről is hallottunk, hogy valakinek 24 óra alatt négy felhasználóját tiltotta le a platform. A tiltott fiókok nyom nélkül eltűntek az oldalról, még a Messenger-beszélgetésekben elküldött üzeneteik is törlődtek.

A cég az elmúlt pár hónapban eléggé felpörgette a kamuprofilok elleni hadjáratát, január és március között több mint kétmilliárd ilyen felhasználót tiltottak le, de egyelőre nem egyértelmű, hogy a mostani esetnek lehet-e köze ehhez. Már csak azért sem, mert több olvasónk is azt írta, hogy a fiókjukon sosem tettek semmi olyat, ami gyanúra adhatott volna okot, nyilvánvaló kamuprofilok mellett viszont simán elment a rendszer.

Több ezer eltűnt ember

Pontos adatok egyelőre nincsenek arra vonatkozóan, hogy hány felhasználó veszíthette el a fiókját, a népszerű oldalak lájkszámai alapján azonban elég sok embert érinthet a probléma. Az egyebek mellett az ilyen statisztikák elemzésével is foglalkozó Socialbakers toplistáját végigpörgetve látszik, hogy a legnépszerűbb oldalak között Schobert Norbi oldala például több mint négyezer lájkolót vesztett,

Tibi atyától pedig vasárnap óta több mint tizenötezer lájkoló tűnt el, ha hinni lehet az adatoknak.

Kasza Tibor szintén közel ötezer követőt vesztett a tisztogatás miatt, emiatt pedig eléggé ki is akadt, a Blikknek arról beszélt, hogy mostanra teljesen szétbarmolták a felhasználói élményt, és egész egyszerűen már senki sem tudja kiszámítani, mi történik a Facebookon.

Ez persze annyira nem nagy szám egy egymillió fölötti követőbázissal rendelkező oldalnál, de azzal együtt mindenképpen érdekes, hogy a csökkenés a folyamatos növekedés ellenére is jól látható. A változás a kisebb oldalakat ennél sokkal keményebben érintette: a párezer lájkos oldalaknál sem volt ritka, hogy kétszáz, vagy annál is több lájkoló tűnt el nyomtalanul.

Ez utóbbi egyébként azért is elég kellemetlen, mert a Facebook az utóbbi időszakban elég intenzíven elkezdte az ismerősöket és a csoportokat priorizálni az idővonalon az oldalakkal szemben. Ez azzal járt, hogy a legnagyobb oldalak elérése is jelentős mértékben csökkent, ezen pedig egyértelműen csak ront az, ha hirtelen a lájkolók is eltűnnek róluk.

A törlési hullám mértékét egyébként az is jól mutatja, hogy Google-ön hirtelen jelentősen megnövekedett a "facebook letiltott", "facebook letiltás" és az ehhez hasonló szókapcsolatok keresési aránya.

Mit lehet tenni?

Először is nem érdemes bedőlni a hamar szárnyra kapott teóriáknak, melyek szerint politikai alapú tisztogatás zajlik, esetleg a Huawei telefonokra vadásznak, vagy esetleg azért történik ez az egész, mert az emberek nem osztottak meg valami értelmetlen körlevelet.

Mivel a Facebook egyelőre nem tud semmit mondani az üggyel kapcsolatban, biztos megoldás nincsen a problémára. A platformon van külön procedúra arra az esetre, ha valaki úgy gondolja, hogy ok nélkül tettek lépéseket a profilja ellen, ezt mindenképpen érdemes lehet végigkattintgatni.

Azt ugyanakkor érdemes tudni, hogy ehhez a néven és az e-mail címen kívül egy fényképes igazolványra is szükség lesz majd. Ez sokak számára aggasztó lehet, a 24.hu-nak pedig ezzel kapcsolatban Berkes Ákos közösségimédia-szakértő is azt mondta, hogy nem tartja jó megoldásnak az ilyen dokumentumok bekérését, de ha valaki használni akarja a Facebookot, annak ebbe bele kell törődnie.

Abban is lehet egyébként reménykedni, hogy a Facebook előbb-utóbb helyreállítja majd a törölt fiókokat, eddig ugyanis minden jel arra utal, hogy valamilyen hiba miatt látott gyanúsnak egy csomó felhasználót a Facebook algoritmusa.