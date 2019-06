Újabb helyet kér a Microsoft a billentyűzeteken

Megfordult a Microsoft fejében, hogy lehetne a számítógépek billentyűzetén egy dedikált gomb az Office elindításához. Ez gyors hozzáférést biztosítana az irodai programokhoz, esetleg felgyorsítaná a dokumentumok megosztását - hogy mi legyen a funkciója, abban még a cég sem biztos, és most még csak egy szűkebb csoporton tesztelik a lehetőséget.

A javaslat alapján az Office-gomb nem a Windows-gomb mellé, hanem a szóköz másik oldalára kerülne.

Jól tudjuk, hogy mit jelent ez: még több helyéről kipattintott gombot, hogy ne zavarjanak minket a munkában és a játékban. A laptopgyártók most is vért izzadva igyekeznek helyet találni a gomboknak, és ez elég sokszor nem sikerül nekik. Főleg amikor a magyar ékezetes betűknek is helyet kell szorítani. Így keletkeznek a torz elrendezésű, feleakkora gombokból álló klaviatúrák, amiken kész tortúra szöveget beírni.

Oké, legyünk inkább konstruktívak, lehet ezen még ötletelni, hogy mi kapjon dedikált gombot minden egyes számítógép billentyűzetén.

Legyen saját gombja... 137 Pornhub

120 Orbán Viktor Facebook-oldalának

60 Önmegsemmisítés

57 Random macskás gif az internetről

30 Youtube

28 Az Index.hu-nak

10 Netflix / HBO Go