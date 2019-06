A Google kiszáll a tabletek piacáról

A Google úgy döntött, hogy felhagy a saját tabletek gyártásával, és a jövőben inkább a saját márkás laptopokra fog koncentrálni – írja a Computerworld.

A Google utolsó saját tabletje a 2018-ban bemutatott Pixel Slate volt. Ezt az Apple iPad Prója és a Microsoft Surface Prója ellen küldték csatába, de a jelek szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A cégnél ugyanakkor a lap szerint egész eddig a hétig fejlesztés alatt állt két új, kisebb modell is. Ezeket most kukázzák, és inkább teljes kapacitással a laptopokra fordulnak rá.

Minden ugyanakkor csak a számítógépekre vonatkozik, az azonos név ellenére a Pixel telefonokért egy külön részleg felelős, és ezek fejlesztése zavartalanul folyik tovább. Azt is érdemes tisztázni, hogy a Pixelbook, noha tabletté hajtogatható, laptopnak minősül, így ez a termékvonal megmarad.

Akinek Pixel Slate tabletje van, nem kell aggódnia, a cég a korábbi ígéretéhez híven továbbra is azt állítja, hogy 2024 júniusáig támogatni fogják az eszközt, tehát a termékvonal elkaszálása ellenére a már használatban lévő modell még öt évig biztosan kap frissítéseket. A Chrome OS operációs rendszer fejlesztését is folytatja a cég tabletekre is, mert attól még, hogy sajátot nem gyártanak, más gyártókéit továbbra is szeretnék ellátni szoftverrel.