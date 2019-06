A magyar kormány a rezsicsökkentés miatt blokkolta az uniós klímatervet

Magyarország kormánya számára fontos a környezet védelme és a klímaváltozás elleni küzdelem, hiszen mindannyian tiszta vizet, tisztább levegőt és elviselhetőbb klímát szeretnénk

– kezdte a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt az MTI-nek eljuttatott közleményt, amelyben azt magyarázzák, miért blokkolta csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök a lengyel, a cseh és az észt kollégájával együtt a karbonsemlegességről szóló uniós megállapodást.

Az Európai Tanács csúcstalálkozóján az előzetes tervek szerint bekerült volna a megállapodásba, hogy a tagállamok 2050-re csak annyi szén-dioxidot bocsátanak ki, amennyit ki is tudnak egyenlíteni, azaz ekkora kellett volna elérni a karbonsemleges energiatermelést. Orbánék tiltakozása miatt azonban ez a tétel mégis kimaradt a megállapodásból, amelybe végül csak a párizsi klímaegyezményre került be egy jóval általánosabb utalás.

A kormány közleménye most meg is indokolja a döntést:

az uniós karbonsemlegesség 2050-es tervét azért blokkolták, hogy megvédjék a rezsicsökkentést.

"Magyarország a 2030-ig teljesítendő vállalásait, ahogyan ígérte, úgy be is tartja. A megújuló és atomenergia együttes használatával 2030-ra a hazai áramtermelés akár 90%-a is szén-dioxid-mentes lehet. A 2050-re kitűzött klímasemlegesség (szén-dioxid-semlegesség) azonban óriási kiadásokkal járna és hatalmas terheket róna a magyar ipar számára. Az említett javaslatot felelősen addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar modernizálására. Magyarország kormányának felelőssége, hogy alacsonyan tartsa a magyar családok rezsikiadásait, hiszen a hazai rezsiköltségek Európában a legalacsonyabbak között vannak. Azonban, ha az áramtermelést a megadott szempontok szerint kell kiváltani, úgy a magyar családok áramszámlája 30-40 százalékkal emelkedne " – írják a közleményben.

Az Európai Bizottság egyébként épp a héten hozta nyilvánosságra a tagállamok által az év elején benyújtott nemzeti energia- és klímatervek értékelését, amelyben elmarasztalták a magyar terveket, mert véleményük szerint azok épp csak teljesítették a minimum követelményeket, és "a megújuló energia és az energiahatékonysági dimenzióban elmarad[nak] mind az uniós célokhoz való méltányos és arányos hozzájárulástól, mind pedig attól az elvárható ambíciótól, amit a klímaválság kezelése és az energiaátmenet megkövetelne Magyarországtól is."

Mindeközben a Fridays For Future Magyarország épp a mai napon rendezi meg a lassan már szokásosnak mondható, most 18. alkalommal megtartott pénteki tüntetését a Kossuth téren, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságára. Mint az esemény leírásában fogalmaznak,

figyelmeztetnünk kell embertársainkat és a döntéshozókat, hogy rendszerszintű változásra van szükség, a gazdasági növekedés és a materializmus nem lehet prioritás tovább, vagy súlyos éghajlati katasztrófával kell szembenézzünk.