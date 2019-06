Nemzeti stratégia készül a mesterséges intelligencia kiaknázására

A Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával őszre akciótervet készít, amely a nemzeti MI stratégia alapját képezheti – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MI Koalíció plenáris ülésén pénteken Budapesten.

A miniszter a 181 tagú MI Koalíció képviselői előtt kifejtette: a hat tematikus munkacsoportban működő projektcsapatok február óta dolgoznak a kiválasztott projektek megvalósításán. Ezek elemei a tervek szerint őszre elkészülő akciótervben is megjelennek, a beazonosított sarokkövek pedig az MI stratégiába is beilleszthetőek lesznek – mondta. Palkovics László a fő célok között említette a magyar MI technológiák nemzetközi versenyképességének javítását, organikus beépítésüket az üzleti életbe és az állami folyamatokba. A miniszter a további előrehaladást is folyamatos együttműködésben, az MI Koalíció keretei között képzeli el.

Jakab Roland, az MI Koalíció elnöke – akivel a közelmúltban mi is interjúztunk – az események elmondta: megkezdték egy magyar MI Térkép és MI Élménytár összeállítását, ami az itthoni MI-alapú megoldások összegyűjtésére irányul, és feltérképezi a technológiával foglalkozó magyarországi cégeket. Az eredmény egy átfogó adatbázis lesz, ami földrajzi, ágazati és használat szerinti bontásban összegzi a területen tevékenykedő szereplőket.

Szertics Gergely, az MI Koalíció szakmai vezetője elmondta: az akcióterv intézkedései három fő tématerület köré épülnek majd fel, ezek az adatipar strukturálása, a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztése és a technológia bevezetések támogatása. A koalíció tevékenysége segíti az érintett iparágak versenyképesebbé válását, az MI Stratégia pedig irányt mutat a magyar kitörési pontok meghatározásában – mondta Szertics Gergely.