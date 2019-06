Nagy mennyiségű metánt fedeztek fel a Marson, ez akár az élet jele is lehet

Rengeteg metán van a Marson, ez pedig azt is jelentheti hogy mikróbák is élhetnek a bolygón, írja a New York Times.

A NASA marsjáró robotja, a Curiosity csütörtökön újabb vizsgálatokat végzett, amikből kiderült, hogy nagy mennyiségben tartalmaz a bolygó levegője metánt, vagyis azt a gázt, amit a Földön az élőlények állítanak elő.

Ez annak a jele is lehet, a Marson akár még ma is lehetnek élő mikroorganizmusok, és ezek termelik a metánt az anyagcseréjük során. Metánt már korábban is találtak a légkörben, de az új mérés kifejezetten nagy mennyiségű metánról árulkodik.

Mindezt a New York Times a forrásaira hivatkozva írja, ugyanis a NASA egyelőre nem jelentette be hivatalosan, hogy nagy mennyiségű metánt talált a Curiosity. A lap szerint az űrkutatási szervezetben nagyon izgatottak a felfedezés miatt. "Tekintettel erre a meglepetésszerű eredményre, átütemeztük a hétvégét, hogy el tudjun végezni egy újabb vizsgálatot" - írta az egyik kutató egy emailben, ami eljutott a laphoz.

A Mars légkörében található metán jelentőségével ebben a cikkben is foglalkoztunk.