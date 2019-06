Az USA kibertámadást indított Irán ellen a lelőtt drón miatt

Az Egyesült Államok kibertámadást indított csütörtökön iráni fegyverrendszerek ellen, miközben Donald Trump elnök lefújta az először jóváhagyott megtorló csapást az amerikai drón lelövése miatt, írják amerikai lapok.

A Washington Post szerint az egyik támadás az iráni rakétairányító rendszerek számítógépeit célozta. Más források szerint egy másik cél az volt, hogy az iráni hírszerzés ne tudja ellenőrizni a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

A BBC szerint egyelőre nem erősítették meg, hogy a kibertámadás milyen károkat okozott az iráni rendszerekben. Viszont az AP szerint sikerült lekapcsolni az iráni Forradalmi Gárdának azokat a fegyverrendszereit, amikkel lelőtték az amerikai drónt.

Több forrás szerint a kibertámadásokat már hetek óta tervezték, és eredetileg az Ománi-öbölben felgyújtott olajszállítók miatt akartak lépni.

Egészen új helyzetet teremtett azonban, hogy csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda lelőtt egy amerikai drónt. A drón lelövésének körülményeiről viszont egészen mást állít a két ország vezetése. Az amerikaiak szerint a drónjuk nemzetközi vizek felett repült, amikor kilőtték, a teheráni vezetés szerint viszont megsértette az országuk légterét, sőt, állításuk szerint a drón közelében egy amerikai kémrepülő is volt.

A drón lelövése miatt Trump jóváhagyta az Irán elleni katonai válaszcsapást, de 10 perccel az akció indítása előtt lefújta az egészet. Szombaton viszont újabb gazdasági szankciókat jelentett be Teheránnal szemben. Ezzel párhuzamosan arról is beszélt, hogy kész a tárgyalásokra is Iránnal.

A két ország közötti növekvő feszültség miatt Iránból is egyre több kibertámadás célozta meg az amerikai kormányt és az ország infrastruktúráját az elmúlt időszakban. Szombaton az amerikai belbiztonság figyelmeztetett, hogy Irán is kibertámadással próbálkozik több amerikai érdekeltség ellen.

