Az amerikaiak nem is akarnak visszamenni a Holdra

Az amerikai kormányzat - az elmúlt évtizedekben sokadszorra - újra azt irányozta elő, hogy a NASA űrhajósai belátható időn belül visszatérnek a Holdra. Bár a korábbi hasonló tervek később az asztalfiókba kerültek örökre, mindig ott van a lehetősége annak, hogy a tervezett űrutazás tényleg megvalósul, és az ígérgetés nem pusztán pillanatnyi propagandacélokat szolgál.

Csakhogy az amerikai lakosság valójában nem is akarja, hogy az Egyesült Államok újra elköltsön sok milliárd dollárt arra, hogy amerikai asztronauták szúrhassanak csillagos-sávos zászlókat kísérőbolygónk talajába. A májusban végzett közvéleménykutatás eredményei szerint ugyanis

a válaszadók többsége nem értett egyet azzal, hogy az Egyesült Államok öt éven belül űrhajósokat küldjön a Holdra.

A felmérést az Associated Press és a Chicagói Egyetem készítette, és az összes amerikai államban gyűjtöttek hozzá adatokat. A válaszadók szerint az ugyan fontos, hogy a NASA monitorozza azokat az aszteroidákat, amelyek esetleg eltrafálhatják a Földet, illetve többségük általában az űrkutatást is támogatja, de az űrhajósok más égitestekre való utaztatását más sokkal kevesebben tartják üdvözlendőnek.

Csak húsz százalékuk támogatta, hogy állandó bázisokat létesítsünk más égitesteken, vagy pedig az amerikai hadsereg fegyvereket telepítsen az űrbe (ez utóbbit is Trump jelentette be, bár továbbra sem világos, hogy mi is lesz a most felállítandó űrhadosztály célja, szerepe).

A rövid ideig tartó holdutazást a megkérdezettek 42 százaléka támogatta, húsz százaléka ellenezte, a többiek pedig semlegesek vele kapcsolatban. Harmaduk azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak inkább a Marsra kellene mennie a Hold helyett, míg

43 százalékuk szerint sem a Hold, sem a Mars nem fontos Amerika számára.

Az űrturizmust valamivel többen támogatják - legalábbis elméletben. Minden második ember mondta, hogy szívesen utazna a világűrbe, ha lenne rá esélye (bár valószínűleg tudták, hogy soha nem lesz).

Forrás: New Scientist