A HPV-oltás a fiúk életét is megmentheti

A humánpapillóma-vírusról ( HPV-ről) lassan köztudottá válik, hogy nőkben méhnyakrákot okozhat, és az ellene elérhető védőoltás a rák kockázatát drasztikusan lecsökkentheti. Kevésbé köztudott azonban, hogy a vírust szexuális úton a férfiak is elkaphatják, és náluk a fejet érintő (például szájüregi illetve gégedaganatokat okozhat).

Így a védőoltás az ő életüket is megmentheti.

Eddig azonban kevés adat volt ismert arról, hogy valójában milyen gyakori a HPV-okozta rák a férfiaknál. Nos, a Glasgow-i Kaledóniai Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint nagyon.

A kutatásban 235 feji és nyakat érintő rákkal küzdő férfi beteget vizsgáltak, és úgy találták, hogy 60 százalékuknál jelen volt a HPV. A kutatás vezetője, Kevin Pollock szerint Skóciában a fej-nyaki rákbetegség előfordulása negyed százada nő, különösen a férfiak körében.

1994-nem még csak 100 esetet diagnosztizáltak Skóciában, 1999-ben viszont már 350-et.

Ez öt év alatt 250 százalékos növekedés.

Pollock szerint a növekedést egyrészt az alkoholfogyasztás és a dohányzás számlájára írható, viszont jelentős része a HPV miatt van, amelyet a szexuális viselkedés változása (vagyis az orális szex népszerűvé válása) okoz.

A fej-nyaki rákbetegek 78 százaléka férfi, és többségüknél jelen van a HPV. A skót kormány most tervezi kiterjeszteni a HPV-oltóprogramot a fiúkra is. Hasonló lépés nálunk is várható.

A skóciai tapasztalatok szerint a HPV-oltás 10 évvel ezelőtti kampányszerű elindítása óta a 20 éves nők körében végzett szűrővizsgálatok tanúsága szerint majdnem 90 százalékkal csökkent a rák előállapotát mutató méhnyaki sejtek aránya. Vagyis a HPV-oltás totális siker.

Forrás: Sky News