Az egyik Holdra utazó űrhajós biztos nő lesz

A bejelentések szintjén egyre inkább körvonalazódik a NASA új holdprogramja, amely az Artemis nevet kapta (Artemisz Apollón női ikertestvére a görög mitológiában, és ugye az előző holdprogramot Apollónak hívták). Persze még mindig lehet, hogy lefújják az egészet, miután tegnap nyilvánossá vált, hogy az amerikai választók többsége nem is akarja, hogy erre költsék adódollárjait.

Mindenesetre a kommunikációban egyre több részlet kiderül a tervezett holdutazás(ok)ról, és ez alapján egyértelmű, hogy a NASA ez alkalommal a nőknek is szerepet szán benne. A holdon járt 12 ember mindegyike férfi volt, és Neil Armstrong is a férfit (is) jelentő man szót használta, amikor a kis lépésről és a hatalmas ugrásról szónokolt.

Az eddig az űrben járt 347 amerikai közül mindössze 49 volt nő, és az első női űrhajós, Sally Ride meglepően későn, csak 1983-ban járt az űrben (Valentyina Tyereskova már húsz évvel korábban feljutott a Vosztok-6 fedélzetén). Vagyis a NASA-nál érzik, hogy adósságuk van a nőkkel szemben (más értelmezésben érzékelik a korszellemet, és különösebb belső elhivatottság nélkül is lekövetik a közízlés változását).

Bárhogy is, Jim Bridestine NASA-igazgató megígérte a CNN-nek adott interjújában, hogy

a következő Holdra lép amerikaiak egyike biztosan nő lesz,

A motivációikról pedig így nyilatkozott:

Van egy 11 éves lányom, és azt akarom, hogy úgy érezze, ugyanazok a lehetőségei, mint amit én éreztem az ő korában. Azt hiszem, hogy [egy holdra szálló női űrhajós] az egész világ fiatal női számára transzformatív jelentőségű esemény lenne.

Úgy tűnik, az elvi döntésen túl már meg is indult a NASA-n belül az asztonautanő-casting, minthogy az igazgató nevek említése nélkül elmondta, hogy az illető olyasvalaki lesz, aki más most is benne van az űrhajósprogramban, és már járt a Nemzetközi Űrállomáson.

Jelenleg 38 aktív amerikai űrhajós áll a NASA alkalmazásában, közöttük 12 nő. Vagyis közülük fog kikerülni a jelölt. Az életkoruk 40 és 53 év között van,

vannak közöttük orvosok, CIA-ügynök, kutatók és persze vadászrepülő-pilóta.

Vagyis ő közülük lesz valaki: