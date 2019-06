A robotok nem veszik el az emberek munkáját. Illetve dehogynem

Az Oxford Economics nevű üzleti elemzőcég tanulmánya szerint

a következő évtized végéig 20 millió állás is megszűnhet (az emberek számára) a robotok térnyerése miatt.

Az elemzők azt valószínűsítik, hogy a robotok miatt kirúgott emberek jelentős része azt fogja tapasztalni, hogy a szolgáltatószektor általuk elvégezhető feladatait már ugyancsak kisajátították maguknak a robotok, illetve egyéb automatizált megoldások. Azt az Oxford Economics is elismeri ugyanakkor, hogy az automatizálás teremthet is állásokat, illetve segítheti a gazdasági növekedést. Viszont növekedhetnek a jövedelmi különbségek, amelyek megelőzése csak állami beavatkozással lehetséges.

A tanulmány szerint minden munkába állított robot 1,6 emberi állást szüntet meg a gyártóiparban, méghozzá a legalacsonyabban kvalifikált munkások körében leginkább. Értelemszerűen azok a térségek, ahol alacsonyabb a magasan képzett munkaerő aránya, jobban ki vannak téve a robotizáció negatív szociális következményeinek - már csak azért is, mert ezek a régiók már ma is szegényebbek. A gyártóiparból kiszoruló munkások jellemzően a közlekedésben, az építőiparban, illetve a karbantartásban keresnek új állást.

Csakhogy ezeken a területeken ugyanúgy hódítanak a robotok.

Az alacsonyan képzett népességű régiókban akár kétszer több állás is megszűnhet a robotizáció következményeként, mint a magasan kvalifikált területeken. Ez előrevetíti a társadalmi különbségek súlyosbodását.

Az utóbbi időszakban az automatizálás egyre több fehérgalléros munkakörben is megjelent az újságírástól az adótanácsadásig, ugyanakkor továbbra is a gyártóipari munkahelyek vannak a legnagyobb veszélyben. Különösen nagy feszültségeket teremthet ez Kínában, ahol a következő években hihetetlenül sok munkás veszítheti el az állását, mert a helyükre robotokat állítanak be a szociálisan nem annyira érzékeny gyártulajdonosok.

Eddig nagyjából 1,7 millió állás szűnt meg a robotok miatt az évezred kezdete óta.

400 ezer Európában, 260 ezer Amerikában és 550 ezer Kínában. Utóbbi ország jól láthatóan hamarosan a legautomatizáltabb iparral fog büszkélkedni, hiszen 2030-ig várhatóan 14 millió robot munkába állítása várható Kínában.

Azt azonban senki sem tagadja, hogy összességében nőni fog a gazdaság profitabilitása a robotok segítségével. Ha 30 százalékkal nőne a mai szinthez képest az ipari robotok száma, az

5 billió dollárral emelné meg a globális GDP-t.

Forrás: BBC

(Borítókép: picture alliance / Getty Images Hungary)