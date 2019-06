Horvát szennyvíziszap borítja el az országot

A 24.hu értesülése szerint tavaly 41 ezer tonna horvát szennyvíziszap érkezett Székesfehérvárra, ahol egy agyagbányában helyezték el. A szállítmányhoz több mint 2000 kamionra volt szükség. A szállítást két horvát cég bonyolította, és

ezzel Zágráb megszabadult egy teljes évnyi szennyvíziszaptól.

A külföldi hulladék behozatala és elhelyezése az államnak nem termel nyereséget (alig százezer forintba került az illeték a horvát cégek számára) - az ügyletet tető alá hozó vállalkozás viszont remekül keresett az üzleten. A Fehérvári Téglaipari Kft. tavaly 792 milliós forgalom mellett 426 millió forint adózott nyereséget ért el, az ügyvezető ebből 98 milliós osztalékot vett ki.

A horvát szennyvíziszap idén is érkezhet Magyarországra, hiszen a kormányhivatal nemcsak hogy meghosszabbította a behozatali engedélyt, de még meg is fejelte a kvótát, így 48 ezer tonnát helyezhetnek el a bűzlő masszából az országban. A horvát szállító cégnek jobbkor nem is jöhetett volna a magyarországi elhelyezés lehetősége, hiszen 2017-ben botrányba keveredett, amikor kiderült, hogy

egyik alvállalkozójuk egyszerűen a mezőre borította a szennyvíziszapot.

Korózs Lajos országgyűlési képviselő (MSZP) kérdést tett fel Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek a horvát szennyvíziszap ügyében (vagyis hogy egy Horvátországban botrányba keveredett és megbüntetett cég hogyan szállíthat szennyvíziszapot Magyarországra). A minisztérium válaszában kifejtette, hogy a küldő országnak kell megvizsgálnia, hogy a szállítmány jogszerű-e, és az engedélykérelem alapján az volt.

Egyébként nem Székesfehérvár az egyetlen város, amely a külföldi szennyvíziszap lerakójává avanzsálhat. Egerszalók mellett egy másik cég arra kért engedélyt, hogy olasz és szlovén forrásból származó

évi 200 ezer tonna szennyvíziszapot helyezzen el egy homokbányában.