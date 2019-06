Egy amerikai beszállító újra szállítani kezdett a Huaweinek

A Huawei és az Egyesült Államok (illetve szövetségesei) között az utóbbi hónapokban eszkalálódott háború fényében kifejezetten meglepő hír, hogy egy amerikai cég, a csipgyártással foglalkozó Micron újrakezdte szállításait a kínai telekommunikációs vállalatnak - miközben a Huawei elleni szankciók továbbra is érvényben vannak.

Az amerikai kormányzat a múlt hónap közepén tiltotta meg az amerikai cégeknek, hogy alkatrészeket és technológiát adjanak el a Huaweinek és 68 társvállalatának. De akkor a Micron most nyíltan szembehelyezkedik az állami szankciókkal? A cég ügyvezetője, Sanjay Mehrotra szerint

megtalálták a módját annak, hogy termékeik egy részét törvényesen szállíthassák a Huweinek.

Ezzel nincsenek egyedül. A beszámolók szerint több más nagyobb számítástechnikai cég (például az Intel is) újrakezdte vagy tervezi újraindítani szállításait a Huaweinek, amely nemcsak a világ második legnagyobb mobiltelefonokat gyártó cége, de a világ vezető telekommunikációs infrastruktúrát áruló vállalata is. A New York Times értesülései szerint a cégek úgy találtak kiskaput az amerikai szankciókon, hogy termékeiket nem nevezik Amerikában gyártottnak. A tilalom ugyanis csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek legalább 25 százalékban az Egyesült Államokban gyártott alkatrészeket tartalmaznak.

Viszont azok az áruk, amelyeket az USA-n kívül (akár Magyarországon vagy éppen Kínában) gyártanak az amerikai vállalatok, ilyen értelemben már nem minősülnek amerikaiaknak, hiszen földrajzilag nem Amerikából származnak.

Persze ez csak a cégek jogértelmezése, kérdés, hogy mit gondolnak erről az amerikai hatóságok. Maga Mehrotra is úgy vélekedett egy konferencián, hogy a helyzet nagyon bizonytalan:

Folyamatos a bizonytalanság a Huawei-jel kapcsolatosan, így nem tudjuk előrejelezni, hogy mennyi árut és meddig leszünk képesek szállítani a cégnek.

Az iparági cégeket tömörítő lobbiszervezet, a Semiconductor Industry Association illetékesei elmondták, hogy az amerikai kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeképpen gondolják azt, hogy bizonyos termékek nem esnek a szankciók hatálya alá, így továbbra is eladhatók a Huaweinek.

A tilalom legalább annyira fáj a Huawei amerikai beszállítóinak, mint magának a kínai cégnek. A Macron számára a Huawei volt a legnagyobb vevő, így a tilalom az idei harmadik negyedévben akár 200 millió dolláros bevételkiesést is eredményezhet nekik. Nem csoda hát, ha minden lehetőséget megragadnak, hogy megkerülhessék a szankciókat.

