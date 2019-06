Kinek kell a növényi alapú hús, amikor itt a húsalapú növény?!

Ahogy egyre nyilvánvalóbbá válik a hústermelés ökológiai fenntarthatatlansága, illetve a vörös húsok túlzott fogyasztásának egészségi ártalmai, egyre nagyobb az igény a húsra kinézetükben, ízükben hasonló, mégsem húsból készült alternatívák iránt. egymás után jelentik be a korábban a húspogácsáik miatt népszerűvé vált gyorsétteremláncok a növényi alapú húspótlékaikat, bár az íz alapján ezeket még bajosan lehet az eredetivel összetéveszteni.

Ahogy az Arby's gyorsétteremlánc húsalapú répájának ízét sem lehet az igazi répával összetéveszteni, de talán nem is ez volt a cél.

Az Arby's egy külföldön kevéssé ismert amerikai gyorsétteremlánc. Korábban próbálkoztak külföldi expanzióval is, több-kevesebb (inkább kevesebb) sikerrel. Jelenleg Amerikában van 3300 éttermük, illetve a Közel-Keleten, Dél-Koreában és Japánban vannak jelen. Az étterem fő profilja pedig a hús.

Marketingeseik vélhetően érzékelték a konkurensek húspótlékkal kapcsolatos próbálkozásait, és úgy döntöttek, hogy ők markánsan eltérő úton indultak el. Bár a CNN-nek nyilatkozó Arby's-szóvivő kategorikusan tagadta, hogy a húsalapú répapótlékuk vicc lenne, ezt továbbra sem zárhatjuk ki teljes mértékben.

A cég blogján közzétett új termékvonalat megetables-nek nevezték el, amely az angol hús és a zöldség szavak összevonásából jött létre. Mint írják, mindig is szembementek a trendekkel, és most is ezt teszik: ragaszkodnak a 100 százalékban húsból készült ételekhez. a markentingigazgatójuk így nyilatkozott motivációjukról:

Mindenki tudja, hogy mindennap kellene zöldséget fogyasztanunk. de az amerikaiak 90 százaléka mégsem eszik elegendő zöldséget. Ezért mi azt mondjuk: miért ne csinálhatnánk zöldségeket a húsból?

Az új paradigma első eredménye a marrot, vagyis a hús-répa, ami valójában répaalakúra vágott pulykamell, amit egy órán keresztül szuvidálnak. Ezután megforgatják (igazi) répából, illetve juharszirupból készült pácban (ettől lesz narancssárga). Ezután további egy órát sütik, majd petrezselyemmel díszítik, hogy a megjelenése megszólalásig (pontosabban megkóstolásig) emlékeztessen a répára.

A hús-répában a napi ajánlott A-vitamin dózis 70 százaléka van, valamint 30 gramm fehérje.

Kérdésessé teszi azonban, hogy az egész mennyire vehető komolyan, az, hogy a terméket egyelőre nem dobják piacra, mivel “még a kísérletezés korai fázisában vannak”. Ugyanakkor ígérik, hogy további zöldségeket fognak alkotni húsból.