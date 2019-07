Autó nagyságú darázsfészkekre figyelmeztetnek Alabamában

A feljegyzések szerint 2006 óta nem volt annyi gigantikus méretű darázsfészek az Amerikai Egyesült Államok területén, mint most.

James Barron egy szerszámért ment be a kertjében álló melléképületbe, amikor meglátott egy gigantikus méretű darázsfészket a padláson. A New York Times cikke a fészek nagyságát stílszerűen egy Volkswagen bogár típusú autóhoz hasonlította, de jól érezhető, hogy ha ennek még csak a fele igaz, akkor is hatalmas a probléma. Később a gyerekével darázsírtóval próbálták lefújni a ránézésre is hatalmas fészket, de ez csak feldühítette az állatokat és azonnal 11 szúrást kapott cserébe. A kihívott szakértő megállapította, hogy nagyjából 15-18 ezer darázs élhet a férfi padlásán, azaz valóban egy szuperfészekről van szó.

Charles Ray etimológus azt mondta, hogy ez volt a negyedik ilyen szuperfészek, amihez idén hívták őket Alabamában. Átlagosan évente egyet szoktak találni, 2006-ban viszont 90-et regisztráltak. Ray úgy jósolja, ezt a számot idén is elérik, mert folyamatosan kapja a bejelentéseket. A szakértők most közleményben hívják fel a lakosság figyelmét, hogy ne próbálják meg egyedül megoldani a helyzetet, ne verjék le a darázsfészket, hanem minden esetben hívjanak szakembereket, akik biztonságosan megszabadítják őket a darázsfészkektől, ugyanis

sem a járataik eltömítése purhabbal, sem a darázsírtók nem használnak, sőt csak rontanak a helyzeten.

A közleményben arra is figyelmeztetnek, hogy a darazsak a méhekkel ellentétben többször is tudnak szúrni, ráadásul csapatostúl támadnak.

Enyhébb telek miatt a darazsak egyszerűbben áttelelnek, és életben maradnak. Egyébként csak a királynőjük szokta túlélni a telet, mert az ő szervezetében vannak olyan anyagok, amik alkalmasak arra, hogy a keményebb fagyokat is túlélje. Normális esetben tehát tavasszal a királynő gyakorlatilag nulláról kezdi el felépíteni a fészket, és rak le akár 20 ezer tojást. Az enyhébb teleket azonban több kólónia és túlélheti, a királynők pedig ugyanúgy új tojásokat raknak, így hatalmas ugrás következhet be a darazsak számában, és kialakulnak az úgynevezett szuperfészkek, amik mérete évente megduplázódhat, ha továbbra is enyhék maradnak a telek.