Haldokló madarakat hazahordó macska ellen is jó a mesterséges intelligencia

Az Amazon egyik mérnöke bemutatta, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíthet olyan hétköznapi problémákon is, mint hogy a macska ne vigye be folyamatosan a házba a prédaként levadászott állatokat. Ben Hamm macskája, Metric egyik kedvenc hobbija, hogy félhalott kisállatokat hurcolászik be a lakásba, egészen addig, amíg egy algoritmus a gazdája segítségére nem sietett- írja a Vice.

Hamm az Ignite Seattle előadáson mesélt hosszasan arról, hogyan érte el a mesterséges intelligencia képfelismerő algoritmusával, hogy a macskaajtó akkor nyíljon ki, ha Metric szájában nincs semmi. A macskaajtót összekötötte egy Deep Lens kamerával, az Amazon saját, mesterséges intelligenciával megtámogatott kamerájára. A gépi látást aztán Hamm saját maga tanította, és az algoritmus egy idő után meg tudta különböztetni, hogy a macska éppen elmegy, hazatér, és amikor valamilyen prédát hoz a szájában. Ha kamera úgy ítéli meg, hogy valamilyen madár van Metric szájában, akkor negyed órára lezárja a macskaajtót, üzenetben értesíti a gazdát, és mellesleg adományt is küld egy madárvédő szervezetnek.

Azt Hamm sem állítja, hogy ez a program fogja megmenteni a világot, de az egyértelműen látszik belőle, hogy a mesterséges intelligencia milyen szinten tudja befolyásolni az emberek mindennapjait.