Metált és iszlamista tartalmakat keres a kínai határon telepített kémprogram

A kínai határőrség titokban megfigyelőprogramot telepít a kirgiz határon át az országba lépő turisták telefonjára, állítja a Guardian. A Kirgizisztánnal határos, többségében muszlimok lakta Hszincsiang tartományban már régóta ipari méreteket ölt a lakosság megfigyelése, az utcákon és a mecsetekben arcfelismerő kamerák figyelik a helyieket.

A Guardian, a Süddeutsche Zeitung és a New York Times közös oknyomozásában most bizonyítékot talált arra is, hogy a tartományba Kirgizisztán irányából, az Ikrhestam határátkelőn belépő turistáknak a határőrök olyan kémprogramot telepítenek a telefonjára, ami letölti a készülék adatait, a rajta található szöveges üzeneteket, e-maileket és a névjegyzék tartalmát is.

A felkért szakértők szerint a program átfutja az androidos telefonok tartalmát, és problémásnak megjelölt tartalmakat keres rajta, különös tekintettel a szélsőséges iszlámmal kapcsolatos anyagokra.

De a program veszélyesnek jelöli meg a Dalai Láma írásait, valamint az Unholy Grave nevű japán metálbanda zenéit is.

Az irkhestámi átkelőn belépők többlépcsős ellenőrzésen esnek át, aminek az egyik szakaszában fel kell oldaniuk a mobilkészülékeiket, fényképezőiket, és átadni azokat az őröknek, akik egy elkülönített részre viszik azokat. Az Apple-készülékeket egy olvasóra csatlakoztatva vizsgálják át, míg az Androidot futtató mobilokra a kémprogramot telepítik.

A kínai program által problémásnak ítélt zenekar:

A programot jellemzően törlik, mielőtt visszaadnák a telefont, azonban többen arról számoltak be, hogy az átkelés után is megtalálták a programot a készülékükön. A program elméletben alkalmas lehet a készülék követésére is, azonban erre nem találtak közvetlen bizonyítékot.