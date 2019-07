Mégsem olyan károsak a közösségi oldalak az egészségre

Egy új kutatás szerint a közösségi oldalak és a csevegőprogramok mégsem olyan károsak az egészségre, sőt növelik a magabiztosságot, és csökkentik a magány érzését -írja az Independent az Edge Hill Egyetem kutatásáról.

A fenti állítás leginkább a csevegőprogramokra igaz. Azt figyelték meg, hogy azok az emberek, akik többet beszélgetnek ezen keresztül a családjukkal és a barátaikkal, összességében jobban is érzik magukat.

"Nagyon sok vita van arról, hogy a közösségi oldalakon töltött idő mennyire káros, ugyanakkor most kiderült, hogy nem is olyan rossz, mint gondoltuk" - mondta Dr Linda Kaye, az egyetem egyik vezető pszichológia tanára. "Minél több időt töltenek például a WhatsAppon, annál inkább úgy érzik, hogy közelebb állnak a barátaikhoz és családjukhoz, és összességében is jobbnak ítélik meg ezeket a kapcsolatokat"- derül ki a kutatásból.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ez a pozitív hatás nem minden igaz bármilyen közösségi oldalas aktivitásra. 2016-ban a Koppenhágai Egyetem kutatói arra jutottak egy tanulmányban, hogy létezik a Facebook-irigység jelensége, azaz mikor a közösségi oldalon, az ismerősök fotója miatt valaki elkezd irigykedni az ismerősei tökéletesnek látszó életére. A Pennsylvania Egyetem 2018-as kutatása pedig összefüggést talált a közösségi oldalakon töltött idő, és a szorongás és depresszió szintjének emelkedése között. A mostani kutatás arra világít rá, hogy ha a közösségi oldalakat továbbra is a meglévő kapcsolatok ápolására használja valaki, azzal sokkal többet tehet a saját boldogságáért, mintha csak mások nyaralós fotói felett sóhajtozik az irodában.