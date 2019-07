Akadozik a Facebook, nem töltenek be a képek

Szerda délután ismét akadozni kezdett a Facebook összes szolgáltatása: a downdetector.com adatai szerint nem sokkal négy előtt szaporodtak meg a bejelentések, hogy a közösségi oldalon nem töltenek be a képek, ezzel egy időben pedig az Instagram, a Messenger és a WhatsApp felhasználói is problémákról számoltak be.

A hiba látszólag Európát, az Egyesült Államokat, Dél-Amerika egyes részeit és Japánt érinti leginkább, de máshonnan is érkeztek hasonló bejelentések az ügyben.

Fotó: downdetector.com

A jelenség valószínűleg a szerverekkel lehet kapcsolatban: erre utal, hogy a Facebook mellett a cég többi alkalmazása sem működik megfelelően, hogy platformtól függetlenül jelentkezik a hiba, és az is, hogy Facebookon képek helyett csak leírásokat lehet látni, ami akkor jelentkezik, ha az embernek éppen nem elég erős a kapcsolata a betöltésükhöz.

Legutóbb márciusban volt olyan, hogy a Facebook összes érdekeltsége akadozott – akkor viszonylag sokáig álltak is a szolgáltatások –, nemrég pedig Magyarországon söpört végre egy nagyobb tiltási hullám.