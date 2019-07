Harcot hirdetett a Facebook a csodagyógyszerek és a sarlatánok ellen

A Facebook bejelentette, hogy a kamuhírek után fellép a kamuszerek ellen is. A csodálatos gyógyulást vagy fogyást hirdető szereket, módszereket és praktikákat ezek után hátrébb sorolja az algoritmus a felhasználók hírfolyamában - írja a Digital Trends.

A nagyon sokszor kifejezetten veszélyes álhírek egy része akár halálos betegségekre ígér megoldást, de az új szabályozás a csodás fogyást ígérő pirulákra és italokra is érvényes.

Travis Yeh termékmenedzser azt mondta, "tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek nem szeretik a szenzációhajhász, spam vagy félrevezető egészségügyi híreket és információkat, amik kifejezetten rosszat tesznek a közösségnek".

Az algoritmus automatikusan dolgozik majd, azaz nem kell a felhasználóknak változtatni semmilyen beállításon, hogy hátrébb kerüljenek a hírfolyamukban az ilyen tartalmak. Bár nem tér ki a közlemény külön az oltásellenes-mozgalom tartalmaira, de úgy tudni, ezeket is hátrébb sorolják majd az algoritmusok. Hogy mindez a magyar nyelvű tartalmakat mikor éri el, egyelőre nem tudni.

Ennek ellenére a Wall Street Journal talált olyan hirdetéseket a Facebookon és az Instagramon is, amik továbbra is ilyen szereket hirdetnek. A Twitter is felvette a harcot az oltásellenesekkel, ők a felhasználók oltásellenes kereséseire inkább olyan oldalakat dobnak fel, amik hiteles információkat tartalmaznak.