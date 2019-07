A harmadik fél által forgalmazott termékekért is felelős az Amazon

A philadelphiai bíróság határozata alapján az Amazonnak felelősséget kell vállalni a harmadik fél által értékesített termékek iránt is, így valószínűleg hamarosan megszaporodhatnak azok a perek, amiket a világ egyik legnagyobb online áruháza ellen indíthatnak.

Az Amazon saját maga is kereskedik termékekkel, de kínálatának felét a partnereik által kínált termékek teszik ki. Eddig többször fordult elő olyan, hogy bármilyen termékhiba, vagy garanciális ügy miatt az Amazon széttárta a kezét, hogy ezzel a partnert kell keresni, még akkor is, ha az közben inaktívvá vált, vagy törölte magát a rendszerből.

Most Heather Oberdorf próbálta felelősségre vonni a céget, miután az Amazonon vásárolt visszahúzható automata pórázt, ami úgy szakadt el, hogy megvakította a nőt. Ügyvédjével ő is belefutott abba, hogy az Amazon szerint nem ők a felelősek, hanem a partnerük, és nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy a partner közben elérhetetlenné vált. Ebből lett elege most a bíróságnak, és kimondta, hogy igen is felelősségre vonható az Amazon azokért a termékekért is, amik a partnereik forgalmaznak. Ez nem csak a hibás termékeknél okozhat kellemetlen perceket a cégnek, hanem mert a hamisítványok miatt is, így most azt jósolják, hogy megszaporodnak az ilyen bírósági perek.

Ez nem jelenti azt, hogy már felelősségre is vonták a céget, csak hogy Oberdorf esetében kiderült, hogy kit lehet perelni, az egy másik tárgyalás kérdése lesz, hogy valóban hibás volt-e a póráz, ami a sérüléseket okozta.

Az eset azért is fontos, mert nem az Amazon az egyetlen, aki ezzel az üzleti modellel forgalmaz termékeket, itthon is több olyan nagy online áruház üzemel, ahol a saját készlet mellett harmadik fél termékeit is árulják, ezért lehet fontos az a szemléletváltás, hogy a jövőben az áruházak minden olyan termékért vállalják a felelősséget, ami az oldalukon megjelenik.