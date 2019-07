Franciaország megszünteti a homeopátiás szerek költségtérítését

A francia kormány szerdán bejelentette, hogy 2021-től már nem térítik meg a homeopátiás szerek költségét, miután egy országos szintű kutatás arra a következtetésre jutott, hogy ezeknek nincsen bizonyítható hatásuk – írja a Guardian.

Az országban jelenleg a kezelés 30 százalékát térítik vissza a homeopátiás kezeléseknél, Agnès Buzyn egészségügyi miniszter azonban most elmondta, jövőre ez már csak 15 százalék lesz, 2021-ben pedig nullára csökken majd. Buzyn elmondta, a döntést azután hozta meg, hogy a nemzeti egészségügyi hatóság júniusban kimondta, hogy

a kutatások alapján a homeopátia nem eléggé hatékony ahhoz, hogy indokolt legyen a támogatása.

A miniszter azt elismerte, hogy az intézkedés nem biztos, hogy népszerű lesz, de kiemelte, hogy ettől még midnen orvos írhat fel homeopátiás gyógyszereket, a betegek pedig továbbra is megveheti majd ezeket. Azt is hozzátette, hogy az átmeneti időszak alatt bőven lesz idő arra, hogy a cégek és az emberek is megszokják az új viszonyokat.

A világ legnagyobb homeopátiás gyógyszergyártója, a Boiron már most értelmetlennek nevezte az intézkedést, találkozót kértek Emmanuel Macron köztársasági elnökkel, és azt nyilatkozták, hogy minden erejükkel harcolni fognak a döntés ellen. Emelett ugyanakkor a gyógymód ellenzőit sem elégítette ki maximálisan a dolog: ők amiatt elégedetlenek, hogy a hatástalansága ellenére nem azonnali hatállyal tiltották be a homeopátiát.

Magyarországon március közepe óta a patikákban a homeopátiás gyógyszerek mellé tájékoztató is jár, amin szerepel, hogy a szerek hatása nem igazolt. A gyógymóddal, illetve a magyar viszonylatokkal korábban részletesen is foglalkoztunk, ezt a cikket itt olvashatják el: