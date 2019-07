Február közepén mutatta be a Samsung legutóbbi, Galaxy Tab S5E névre hallgató táblagépét, és az egyre jobban szivárgó hírek, bennfentes értesülések szerint hamarosan jön egy újabb tablet a dél-koreai gyártótól. A Galaxy Tab S6 valószínűleg az Apple 2018 őszén bemutatott új iPad Pro tabletjét szeretné háttérbe szorítani, és ennek érdekében – ha hinni lehet a kiszivárgott képeknek (márpedig ebben a műfajban a szivárogtatások általában igazak szoktak lenni) – egy sor mostanáig nem látott újdonság kerül majd a Samsung gépébe.

Az első fontosnak tűnő újdonság, hogy miképp az iPad Pronak, a Galaxy Tab S6-nak is lesz érintős ceruzája, ami alapállapotban a tablethez mágnesesen tapadva töltődik majd. A fotók szerint a stylus azonban nem a tablet oldalához tapad, hanem a hátlapban kialakított hosszúkás mélyedésben kap helyet.

Világelső újdonság lesz, hogy a Samsung táblagépének kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasója lesz. A cég Galaxy S10 okostelefonjában ultrahangos szenzor dolgozik a kijelző alatt, várhatóan a tablet is hasonló leolvasót kap, de persze nem kizárt az sem, hogy olcsóbb optikai szenzort szerelnek bele. (Ez utóbbi egyébként kevéssé valószínű, mivel az új tabletet a konkurencia termékeinél drágább, prémium androidos terméknek szánja a Samsung.)

Harmadsorban a duál-kamera, ami nagy újításnak tekinthető tabletszinten. Ikerkamerát mostanáig nem szerelt be senki tabletbe, így a Samsung lehet az úttörő a minden eddiginél kifinomultabb tabletes képalkotó algoritmus fejlesztése terén. Ha minden igaz, egy 13 megapixeles elsődleges és egy 5 megapixeles, nagy látószögű kiegészítő kamera lesz a hátlapon, valamint egy 8 megapixeles kamera az előlapon.

Pár alapvető műszaki adat, amit tudni vélnek a jól értesült források: a tabletnek 10,5 inches OLED kijelzője lesz, Snapdragon 855 processzor dolgozik majd benne, és 6-8 GB RAM és ártól függően 128/256/512 GB tárhely kerül bele. A tablet akkuját gyorstöltéssel is lehet majd tölteni, és akár 15 órán át is bírja majd a használatot. A Samsung DeX támogatással monitort és klaviatúrát is lehet hozzá csatlakoztatni, amivel teljes értékű asztali számítógépként is lehet majd működtetni.

Az új tablet premierje várhatóan még ezen a nyáron, a Galaxy Note 10 augusztus 7-re időzített bemutatója előtt, alatt, vagy után lehet. (SamMobile / 91Mobiles via BGR / The Verge / Techradar)