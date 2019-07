Ha Microsoft Teamst használ a munkahelyén, kemény napjai lesznek

Az új pénzügyi év kezdete egyet jelent a Microsoftnál azzal, hogy elmondják, milyen újításokra lehet számítani. Az Inspire konferencián mutatják be a partnereknek az újításokat, és hogy mire számíthatnak a következő évben.

Előtte viszont a nagyközönséggel is megosztották, hogy egészen pontosan milyen újításokra is számíthatnak azok a vállalkozások, amik a Microsoft szolgáltatásait választják. Ezek a nagyon szerteágazóak lehetnek egészen onnan, hogy a szervezet tagjai egyszerűbben és hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással, de akár marketing vagy eladásösztönző szolgáltatások is lehetnek, mint például egy chatbot vagy mesterséges intelligencia. Maga a konferencia csak július 15-én kezdődik, ott is lehet még számítani egy-két újdonságra, de ezek is leginkább a céges felhasználókat, a partnereket érintik majd.

“Még sosem voltak annyira erősek a lehetőségeink, amiket megoszthatunk a partnereinkkel, mint ma” - mondta Gavriella Schuster, a Microsoft One üzleti partner csoport elnöke, aki kiemelte azt is, hogy az ügyfeleik továbbra is bízhatnak a felhő-alapú szolgáltatásokban, és előbbre léphetnek a digitalizációban.

Ha a cége Teams szolgáltatást használ, akkor nem biztos, hogy örülni fog az újításoknak.

A Fortune legsikeresebb vállalatokat gyűjtő listáján a helyezettek közül 91 használja a Microsoft Teams szolgáltatást - büszkélkedett az eredménnyel Gavriela Schuster, majd elmondta, hogy ez számszerűsítve azt jelenti, hogy naponta 13 millió ember dolgozik az alkalmazással. Ez az az app, ami egyben teszi lehetővé, hogy a kollégák ne csak chateljenek, de videokonferenciákat tartsanak, fájlokat cseréljenek, levelezzenek - azaz egy olyan alkalmazás, amin keresztül gyakorlatilag az egész vállalati kommunikáció megoldható nem csak az adott telephelyen, de globálisan is.

Fotó: Microsoft Partner Network / Facebook Gavriella Schuster

Az újítások között szerepelnek olyanok, amik nagyobb munkahelyeken is egyszerűsítik az olyasfajta kommunikációt, minthogy az egyik műszak dolgozója szeretné elcserélni a műszakot. De több olyan megoldás is bekerül az alkalmazásba, ami például kifejezetten az ügyfélszolgálatokat segítheti, azaz például egy egész panaszkezelést végig lehet vinni a különböző szereplőkön a Teamsen keresztül onnan, hogy az ügyfél betelefonál a problémájával, és a hangfelvételt rögzíti a rendszer.

Ugyanakkor jönnek olyan újítások is, aminek nem biztos, hogy nagyon örülni fognak a dolgozók, hiszen lehetőség lesz az alkalmazáson keresztül rögzíteni, hogy ki mikor és hol kezdte meg a munkát, és mikor ment ki szünetre. Ez elérhető lesz telefonról is, de ellenőrizni lehet, hogy egészen pontosan honnak jelentkeztek be, azaz lebuknak azok, akik már a villamosról bejelentkeznének az alkalmazásba, hogy ezzel leplezzék a késüket. Illetve jönnek a sürgős üzenetek is, amiket elsősorban az egészségügyben dolgozóknak fejlesztettek, és a lényege az, hogy ezekről az üzenetekről nem csak egyszer jön értesítés, hanem 2 percenként, egészen addig, amíg végre válaszol rá a címzett, de a hagyományos üzeneteknél is pontosan látszódik majd, hogy mikor olvasta el a címzett. Ezzel a Microsoft a bizalmat és a transzparenciát növelné, de első körben valószínűleg a munkahelyi konfliktusok száma fog szignifikánsan emelkedni.

Az Azure a Microsoft felhőszolgáltatása, ami azért annál jóval összetettebb, mint hogy cégek ide töltik fel a karácsonyi bulin készült fotókat, hogy ne foglaljanak sok helyet a gépen. Ezen ugyanis alkalmazásokat lehet készíteni, telepíteni és futtatni a Microsoft által felügyelt adatközpontokon. Ez persze lehet szimpla adattárolás, de fejlesztői eszközök, üzenetküldés vagy gépi tanulás és még rengeteg más is.

Az újítások között az egyik legfontosabb, hogy sokkal egyszerűbbé tették, hogy nagyobb vállalatok is migrálni tudják a már meglévő struktúrájukat, és ne kelljen például egy csapatnak hónapokig azon dolgozni, hogyan tudják összepasszintani a már meglévő rendszerüket az újjal. Sokat fejlesztettek azon is, hogy hibrid környezetből is ugyanolyan biztonságosak legyen az elérés, azaz hiába, hogy valaki a telefonjáról vagy az otthoni gépéről szeretne elérni valamit, az adatok biztonságban legyenek.

Bemutatták az Azure Lighthouse-t, ami monitoring és IT-szervíz management környezetben egyaránt segítség lehet a partnereknek, de tulajdonképpen bármilyen ügyfélkezelés során hatékony lehet, sőt nagyobb lesz az átjárhatóság két partner adatai között is, azaz ha mindketten Azure-felhasználók, adhatnak egymás rendszeréhez is jogosultságokat, hogy egyszerűbb legyen köztük az ügyintézés. A nevéhez híven úgy kell elképzelni, mint egy irányítótornyot, ahonnan gyakorlatilag az összes felhasználó és partner elérését monitorozni lehet. Magasabb automatizmust tesz lehetővé az ügyfélkezelésben, egyszerűbben elérhető elemzéseket, költséghatékonyabb működést és nagyobb pontosságot ígér a partnereknek pluszköltségek nélkül. Jobban, biztonságosabban és hatékonyabban lehet irányítani az Azure működését és hatáskörét, ez pedig összességében sokkal jobb ügyfélélményt jelent a partnereknek.

A mesterséges intelligencia a jövőben is hangsúlyos szerepet kap, a cél továbbra is az, hogy nagyon egyszerűen elérhetővé tegyék a vállalkozások számára is, legyen szó arról, hogy elemezze egy webáruház kereséseit, és ajánlásokat adjon, legyen chatrobot vagy összetettebb folyamatok megoldására is képes legyen. A terv, hogy még egyszerűbben személyre lehessen szabni az egészet, azaz mintha csak egy boltban vásárolgatna az ember, úgy lehessen összeválogatni azt is, mi legyen a mesterséges intelligencia feladata.

Apropó bolt, azt is megígérték, a partnereknek, hogy a Windows Marketplace-en belül új árazási technikákkal és sémákkal találkozhatnak majd hamarosan, azaz az egyszeri lakossági felhasználók is felkészülhetnek arra, hogy változások és akár új előfizetési módokba lehet majd hamarosan belefutni.

Természetesen nem maradhat ki most sem a jótékonyság, idéntől az eddigi témák mellett a kulturális örökségek megőrzésére is fókuszálnak, és keresik azokat a megoldásokat, ahol a mesterséges intelligencia segíthet, és bejelentettek egy olyan programot is, ami a hadseregből leszerelő embereknek segít elhelyezkedni az informatikai szektorban, ehhez pedig átképzéseket biztosít. Civil szervezeteknek és kezdeményezések pedig továbbra is részt vehetnek a Dynamics 365 Nonprofit Accelerator programban, aminek az a célja, hogy az alulról jövő civil szerveződések is hatékonyabban tudjanak működni akkor is, ha nem rendelkeznek elegendő anyagi forrással, hogy az informatikai rendszerük a lehető legfejlettebb legyen. Egy aktuális példa erre a Team Rubicon, akik kaptak egy olyan alkalmazást, amivel sokkal hatékonyabban tudják irányítani az önkénteseiket mint egy nagy kockás füzet vagy egyszerű Excel-táblázat segítségével, ennek köszönhetően a Harvey hurrikán idején háromszor annyi önkéntest tudtak hatékonyan mozgósítani, mint előtte.