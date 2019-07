Emberméretű medúzát találtak Angliánál

Óriási medúzát fedeztek fel búvárok az angol partoknál. Lizzie Daly biológus és Dan Abbott állatokra specializálódott fotós látta meg a cornwalli partoknál a hatalmas, felnőtt ember méretű, krémszínű gyökérszájú medúzát (Rhizostoma pulmo). A faj egyedei általában feleekkorára nőnek – írja az MTI.

– mondta Daly.

Earth Unplugged presenter @LizzieRDaly came across this GIANT barrel jellyfish while diving off the coast of Falmouth, Cornwall pic.twitter.com/L00gMEkEO1