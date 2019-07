Milliónyi ufóhívő törne be az 51-es körzetbe

Több mint egymillió ember regisztrálta magát egy poénból elindított Facebook-eseményre, amelyben meghirdették, hogy elözönlik az Egyesült Államok hírhedt 51-es körzetét. Milliónyi összeesküvés-elmélet született már arról, hogy itt tartanak fogva földönkívülieket, hogy kísérletezzenek rajtuk. A behatolási kísérletnek nevezett esemény azonban nem egy mentőakció, hanem egy ügyes PR-trükk.

Az USA légierejének szóvivője, Laura Mcandrews a biztonság kedvéért azért közölte (hátha valaki nem viccel, és mégiscsak megtámadná a katonai bázist):

A Nevadai Teszt- és Gyakorlóközpont területén a légierő harci repülőgépeket tesztel, és katonai kiképzéseket tart. Bármilyen illegális behatolási kísérlet veszélyes.

Az eseményt szeptember 20-ra hirdették meg, délután 3 és este 6 között nézték volna meg az ufókat. Persze az esemény oldalán egyértelművé tették, hogy egy viccről van szó, például olyan megjegyzésekkel, hogy úgy futnak, mint Naruto (aki egy japán mangakarakter), akkor elkerülik majd a fegyverek lövedékét.

Tele van az esemény oldala mémekkel, vicces képekkel, és még az USA kormányát is igyekeznek felvilágosítani, hogy ez az egész csak egy vicc, és csak pár lájkot szeretnének vele besöpörni. A kezdeményezéshez egyre több celeb is csatlakozik, bejelentette a részvételét Elon Musk és Chris "Thor" Hemsworth is.

Az viszont a fentieknél is többet elárul a szervezők szándékairól, hogy már hivatalos pólókat is árulnak, darabonként 20 dollárért.

