Öt éven belül jöhet az újabb holdra szállás

A NASA bejelentette, hogy hivatalosan is elkészült az Orion űrhajó, amely a jövőbeli holdra szállás(ok) – az Artemis-program – fő járműve lehet. A bejelentést az Apollo-11 küldetésének 50. évfordulójára időzítették, amikor Mike Pence amerikai alelnök meglátogatta a floridai Kennedy Űrközpont Neil Armstrongról elnevezett épületét Buzz Aldrin és Rick Armstrong (Neil fia) társaságában.

Az Artemis-1 küldetés során még nem fognak leszállni a Holdra, hanem az Orion űrhajó (illetve a Space Launch System nevű rakéta) küldetése a kísérő égitestünk megkerülése lesz. Ezzel tesztelik majd a rendszert, illetve előkészítik az emberes holdutazást, amely (a jelenlegi tervek szerint) öt éven belül várható. Bár ilyenkor sosem szabad elfelejteni, hogy már összeszámolni is nehéz, hányszor jelentették be az elmúlt évtizedek során, hogy most aztán tényleg visszamegyünk a Holdra, aztán lefújták az egészet.

Az 1960-as évekhez hasonlóan most is megvan a lehetőségünk, hogy hatalmas ugrást tegyünk az egész emberiség érdekében. Trump elnök és Pence alelnök azt a bátor utasítást adta nekünk, hogy 2024-ig visszatérjünk a Holdra, majd a Marsra is eljussunk. Ezek nem puszta szólamok, hiszen a bejelentések mögé tették azt a költségvetési igényt is, amely szükséges a célok eléréséhez. A NASA Apollón ikertestvéréről, Artemiszről, a Hold istennőjéről nevezte el a programot

– nyilatkozta Jim Bridestine NASA-igazgató az eseményen.

A mérnökök nemrégiben fejezték be az Orion legénységszállító modul építési munkálatait a Kennedy Űrközpontban. Az űrhajó fő strukturális elemeit a NASA New Orleans-i üzemében építették, majd Floridába szállítva szereltek rá minden egyéb berendezést, és a teszteket is itt végezték rajta.

Az Orion európai meghajtómodulja is elkészült, amely az energiaellátásért és a meghajtásért felelős. A nevéből sejthetően e modult az Európai Űrügynökség szállította, és az Airbus brémai gyárában készült. Ezt még nem szerelték össze az Orion legénységszállító moduljával. Ha ez megtörténik, akkor kerül az űrhajóra a hőpajzs. Ezután Ohióba szállítják az egészet, és az immár teljesen összeszerelt űrhajót a NASA Plum Brook-i bázisán fogják tovább tesztelni.

Vagyis az “Elkészült az Orion” hírt erősen idézőjelesen kell érteni, valójában nem készült el, csak a holdra szállás évfordulóján be kellett jelenteni valamit.

Az ohiói tesztek után az Orion visszatér a Kennedy Űrközpontba, ahol a végső simítások történnek majd, míg egyszer majd útjára indul az Artemis-1 küldetés a 39B jelű indítóállásról. Ennek során még nem fognak űrhajósok utazni, viszont ott lesz az Orion legénységszállító és meghajtómodulja is, hogy együtt néhány ezer kilométer távolságból megkerüljék a Holdat. Ezt egyre bonyolultabb küldetések fogják követni. Az Artemis-2 várhatóan már emberes misszió lesz, majd talán az Artemis-3-mal már ténylegesen leszállnak az űrhajósok a Holdra.

Forrás: NASA