Gyilkos gombafertőzést hozott a klímaváltozás

Tíz éve fedezték fel a Candida auris élesztőgombafajt, és máris globális fenyegetést jelent az emberiségre. Több mint harminc országba biztosan eljutott a kórokozó az Egyesült Államok járványügyi hivatalának nyilvántartása alapján, de ennél jóval elterjedtebb lehet, mert nem mindenhol rendelkeznek a kimutatásához szükséges különleges laborfelszerelésekkel.

Magyarország nincs a kórokozó térképén, és a szomszédos országok közül csupán Ausztriában regisztráltak egyetlen C. auris által okozott megbetegedést.

Ellenáll több gyombaölő gyógyszernek, járványként tud terjedni a kórházi páciensek közt, és az esetek 30-60 százalékában halálos

Az USA-ban már három évvel ezelőtt riadót fújtak az egészségügyi hatóságok, hogy a több százezer orvos nagyon figyeljen oda az esetleges fertőzésekre. A terjedését igencsak megkönnyíti, hogy a páciensek hónapokon át magukkal hordozhatják a gombát a bőrükön.

A tudósok ma még nem tudják, hogy honnan érkezhetett ez a parányi gyilkos, mert a természetes környezetben nem sikerült kimutatni. Fokozza a rejtélyt, hogy a genetikailag némiképp eltérő változatai nagyjából egy időben, de egymástól függetlenül jelentek meg három különböző kontinensen: Dél-Afrikában, Dél-Amerikában és Indiában.

Holland és amerikai tudósok azzal az elmélettel álltak elő, hogy a globális felmelegedés kulcsfontosságú volt a Candida auris elterjedésében. A gombák alapvetően nem szeretik az emberi test hőmérsékletét, ám a klímaváltozás arra késztethette ezt a gombafajt, hogy növelje a hőtűrő képességét, és így már a 37 Celsius-fok sem akadályozza a szaporodását.



A kutatók most igyekeznek összerakni a mozaikdarabkákat, hogy kevesebb legyen a rejtély a C. auris körül. Keresik a származási helyét, és nagy erőkkel elemzik a rokon gombafajokat, hogy megértsék, hogyan alkalmazkodhatott a C. auris a felmelegedéshez.

Egyelőre szó sincs arról, hogy ezrek életét fenyegetné a gombafaj, az USA-ban például csak 715 megbetegedést regisztráltak tíz év alatt, a legtöbbet New York, Chicago és New Jersey környékén.

(Science Alert)