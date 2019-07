Ember-állat embriókkal indulhatnak kísérletek Japánban

Először az orvostudomány történetében engedélyt kapott egy kutató arra, hogy emberi sejteket tartalmazó állatembriót hozzon létre, írja a Nature. Nakaucsi Hiromicu, a Tokiói Egyetem professzora, aki a kaliforniai Stanford Egyetem és a Tokiói Egyetem kutatócsoportját vezeti, zöld utat kapott a japán kormánytól, hogy ember-állat embriókkal kísérletezzen, majd azokat be is ültesse egy nőstény állat méhébe, 14 napon is túl megfigyelve fejlődésüket.

Az efféle eljárások mostanáig tiltottak voltak, főként etikai és technológiai okokból, amik mögött olyan aggodalmak álltak, hogy a módszerek kiforratlansága miatt akár az is előfordulhat, hogy az emberi sejtek az erre fogékony állati gazdatestben szaporodásnak indulhatnak, eljuthatnak az agyig és hatással lehetnek az állat tudatára. A japán kormány 2019 márciusában döntött úgy, hogy egyes, 14 napnál is tovább tartó kutatásokat mégis engedélyez, és az ilyen embriók beültethetők és akár meg is születhetnek.

A Nakaucsi vezette kutatócsoport azt állítja, hogy képesek kis lépésekben, emberi őssejtek célzott beültetésével teljesen kontroll alatt tartani az állati embriókban egyes szervek fejlődését. A módszer fő célja, hogy az eljárással emberi transzplantációhoz alkalmas emberi szerveket tudjanak növeszteni állatokban. A végső jóváhagyást várhatóan augusztusban kapják meg Nakaucsi és kutatótársai.

A kísérletek kezdeti szakaszában egér és patkány embriók hasnyálmirigyébe juttatnak emberi őssejteket, majd az ember-állat hibrideket beültetik és csaknem megszületésükig (egereknél 14 és fél napig, patkányoknál 15 és fél napig) hagyják növekedni a "béranya" méhében. Ezzel a módszerrel a kifejlődött szervek alaposan tanulmányozhatóvá válnak, és ha minden a tervek szerint megy, akkor a kísérletek következő szakaszában hagyják megszületni az emberi sejteket hordozó állatokat. A kutatók később, a rágcsálókkal végzett kísérletek sikere esetén és az újabb kormányzati jóváhagyás megszerzése után sertésekkel is lefolytatnák a célzott szervnövesztést, hetven napig figyelve a méhen belül növekedő hibrideket.

Ember-állat embriókkal számos országban – például az Egyesült Államokban is – folynak kísérletek, de arra hivatalosan sehol nem adtak eddig engedélyt, hogy világra is hozzák az ilyen hibrideket. Az USA-ban 2015 óta moratórium van érvényben az efféle kutatások finanszírozásában.