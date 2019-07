Sterilizálással és bacikkal az ázsiai tigrisszúnyog ellen

A szúnyogok szaporodását gátló új módszert fejlesztettek ki kínai tudósok. A dél-kínai Kantonban található Szun Jat-szen Egyetem kutatói a dengue-láz és a zika vírus terjedéséért is felelős ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) fajon végeztek négy éven át tartó tanulmányt, amelyet a Nature című lapban publikáltak.

A kínai kutatók két módszert kombináltak: a hím szúnyogokat sugárkezelés útján sterilizálták, majd a Wolbachia baktérium egy törzsével is megfertőzték. A kísérleti szúnyogokat Kanton város két szigetén engedték szabadon, hogy párosodhassanak a nőstényekkel. A sugárkezeléssel sterilizált hímek nem vesztették el párzóképességüket, így a párosodás után, a baktériumfertőzés hatására a nőstények is sterillé váltak. (Ennek oka az, hogy a vadon élő nőstények is hordozzák a Wolbachia baktérium törzseinek bizonyos kombinációját, de ha ez találkozik egy másfajta Wolbachia "koktéllal", meddőséget okoz. Arra viszont vigyázni kell, hogy a hímekbe injektált baktériumelegyet hordozó nőstények ne kerüljenek a szabadba, mert akkor azok szaporodóképessége megmarad, és a szúnyogpopuláció lecserélődhet a módszerre immunis egyedekre.)

A módszer nyílt terepen történő tesztelése alatt a szúnyogpopuláció nagy mértékű visszaesését figyelték meg, a vadon élő egyedek száma évi 83-94 százalékkal csökkent, a két kantoni szigetről szinte teljesen eltűntek a tigrisszúnyogok. Hszi Csi-jong, a kutatás vezetője elmondta: a sikeres próba azt bizonyította, hogy a módszer bevethető egy a szúnyogok által terjesztett betegségektől mentes, védett övezet kialakítására. (MTI)

(Borítókép: Kevin Frayer/Getty Images Hungary)