A fogkefét érdemes műanyagmentesre váltani, a fogkrémünket már kevésbé

A műanyagmentes július egyik fontos kérdése már rögtön a hónap elején felmerült a szerkesztőség egy részében: mégis mivel lehet fogat mosni, ha elfogy a júniusból megmaradt fogkrémünk? Az összes fogkrémtubus műanyagból van, de a nagyobb drogériákban még a műanyagba csomagolt fogport is műanyagba csomagolják. Így ebben az egy hónapban kipróbáltuk, amit csak lehetett, a fogtablettától kezdve a házi készítésű fogkrémig:

a fogpor bevált, a csomagolásmentes fogkrém tűrhető, otthon viszont soha ne készítsünk fogkrémet.

Csomagolásmentes fogpaszta

Az első opció a hagyományos fogkrém helyettesítésére a boltban kapható csomagolásmentes fogpaszta felkutatása volt. Budapest amúgy is kevés csomagolásmentes boltja közül a Ligetiben találtunk üvegtégelyes fogkrémet: a Napvirág kétféle ízesítésű fogpasztáját 60 grammos kiszerelésben, kétféle ízben. A mentás 2100, a citromfüves 2490 forint volt, mi a mentásat próbáltuk ki.

A fogkrém állaga valahol az iszap és az olvasztott rágógumi között van, ami kezdetben nem volt túl biztató. Az íze viszont meglepően jó volt, enyhén sós-mentolos, de inkább semmilyen. A leírása szerint a fogpaszta teljesen természetes, kalcium-karbonát és szódabikarbóna alapú készítmény, amiben emellett zöld és fehér agyag is található (ami magyarázatot ad az állagára). A csomagolása üvegtégely, ami ezáltal többször is használható, összességében pedig pár nap után a benne lévő paszta ízéhez is hozzá lehet szokni. Nem a legjobb fogkrém, amit valaha kóstoltunk, de a műanyagmentes léthez jó alternatíva.

Fogkrém helyett: 10/7

Fogpor (vörös mandarinos)

Sok műanyagmentes Facebook-csoportban találkoztam azzal, hogy bármilyen fogkrém helyett inkább a szintén üvegtégelyes fogport ajánlják. Ezzel a legtöbb drogériában is találkozhatunk, viszont ezekben sokszor vagy műanyagba csomagolják, vagy a tartótégelyt vonják be kívül plusz műanyaggal, így műanyagmentes fogport végül csak online tudtunk rendelni. Több műanyagmentes oldalon is a Georganics fogporát árulták, 60 és 120 milliliteres kiszerelésben, a kisebbet 2490, a nagyobbat közel 4000 forintos áron.

Mivel több ízben is volt, mi a vörös mandarinosat próbáltuk ki: a szintén szódabikarbóna alapú fogpor elsőre érdekes, bizsergető érzés volt, de aztán szépen lassan ehhez is hozzá lehetett szokni. A használata is egyszerű volt, a nedves fogkefét bele kell mártani a porba, majd két percig súrolni vele a fogunkat, és kész is. A többi alternatíva közül ez vált be a legjobban, ami főként azért lehetett, mert egy az egyben olyan íze volt, mint gyermekkorunk narancsos Limójának. Pedig összetevőkben messze van a cukros üdítőporoktól – szódabikarbónát, kaolin agyagot és mandarinolajat tartalmaz, mindemellett még vegán is.

Fogkrém helyett: 10/9

Fogkrém készítése házilag

Szintén egy műanyagmentes Facebook-csoportban futottam bele abba az opcióba is, hogy ha nem akarunk sem online, sem offline boltban vásárolni, otthon is készíthetünk magunknak házi fogkrémet. Ehhez az egyik csoportban látott videó szerint mindössze három dologra van szükségünk (körülbelül 2500 forint összesen):

szódabikarbónára (a mi adagunkhoz 2 kiskanál)

teafaolajra (3-4 csepp) és

szőlőmagolajra (érzés szerint, ez nálunk kb. 2 kiskanálnyi volt).

Ezeket csak egyszerűen össze kellett kavarni egy kis tálkában vagy tégelyben, majd kész is volt a fogkrémünk. Mivel én nem sokáig tudtam a számban tartani, a biztonság kedvéért a szerkesztőség néhány tagjával is megkóstoltattuk a készítményt. Munk Veronika politika rovatos újságírónk a kóstoló után az alábbi kérdést szegezte nekünk:

Fúj, ez borzalmas. Te most szívatsz?

Míg Aradi László képszerkesztőnk és Pál Tamás sportrovatos gyakornokunk az összetevőket a sós olaj és/vagy a ragasztós szódabikarbóna mezsgyéjén helyezték el. Így azt nyugodtan leszögezhetjük, hogy még ha hatékony is lenne, akkor is lehetetlen a szánkban tartani, úgyhogy a házi fogkrém nálunk megbukott a vizsgán.

Fogkrém helyett: 10/1

Aktív szenes fogtabletta

A végére maradt a szintén bolti, de online is megrendelhető fogtabletta. Boltban csak olyan helyen tudtuk beszerezni, ahol habár nem egyszer használatos műanyagban árulják, de azért mégiscsak műanyagban: olyanban, ami újrahasznosításból készült és később is újra lesz hasznosítva. Az itteni fogtabletták közül az aktív szenes mellett döntöttünk, bár utólag talán nem ez volt a legokosabb ötlet.

A Boom fantázianévre keresztelt fogtablettát 2490 forintért árulják, a leírása szerint frissességrobbanás faszénnel és fűszeres kólaízzel. Szódabikarbóna, faszén, só, olajok és porított puskapor tea alkotja, ebből igazán erősen csak a faszén érezhető. A fogtablettát a használathoz el kell rágni, ami konkrétan olyan érzés, mintha egy kis széndarabkát rágcsálnánk. Darabos is marad fogmosás közben, a fogkefénk is fekete lesz tőle, a kóla pedig bár illatban erősen érződik, ízben már teljesen elvész. Maga a fogtabletta jó alternatívának tűnt, viszont semmiképp nem szenes kiadásban.

Fogkrém helyett: 10/4

Bambusz fogkefe és refogkefe

A fogmosáshoz kétféle fogkefét próbáltunk ki, az egyik a hidrofil bambuszfogkefe (1460 forint volt a Ligetiben), a másik a Rossmann újrahasznosított fogkeféje volt (1000 forintért, soft és medium verzióban is). Mindkettő problémásnak bizonyult, a bambuszfogkefe sörtéi ugyanis nagyon hamar elhasználódtak, a refogkefe pedig bármilyen jónak is tűnik, azért mégiscsak műanyag – sőt, az oldaluk szerint csak 90 százalékban újrahasznosított, bár nem tudni, melyik része az a maradék 10 százalék, hiszen a sörték, a nyél és a csomagolás is mind újrahasznosított hulladékból készült. Akárhogy is nézzük, minőségre a refogkefe, környezettudatosság szempontjából viszont mégiscsak a bambusz ajánlott, habár utóbbinál nem elhanyagolható tényező, hogy van egy kis fura mellékíze is.

Műanyagba csomagolt műanyag fogkefék helyett viszont: 10/10

De jó ez nekünk?

A fogkrém-fogpor-fogtabletta opciókkal azért is nagy a baj, mert teljesen más az ízviláguk, de ez még apróság – a fontosabb problémánk inkább az volt velük, hogy

mindegyik természetes alternatíva szódabikarbóna alapú, ami állítólag hosszútávon nem túl jó a fogainknak.

Ezzel kapcsolatban több szájhigiéniai és fogász szakértőt is megkerestünk, azonban ők arra hivatkozva, hogy sajnos nem elég kompetensek a témában, nem adtak nekünk egyértelmű választ. A budapesti fogászati rendelők oldalán bolyongva viszont találtunk olyat is, ahol írtak már a témáról felhívó cikkeket, így például a Móricz Dentalnál azt írják:

A szódabikarbóna valójában sikeresnek volt mondható, a fogfehérítés valóban megtörtént, ám milyen áron. A fogfehérítés során a szódabikarbóna felérdesítette a fogfelszínt, főként, ha valaki nagyon gyakran használta, így az érdes felszínen később sokkal könnyebben megtapadtak a szennyeződések, az elszíneződés sokkal nagyobb méreteket öltött, mint a fogfehérítés előtt.

Így kérdéses, hogy mennyire éri meg a csomagolásmentes lét miatt hosszútávon szódabikarbónás készítményekre cserélni a fogkrémünket – az biztos, hogyha bevállaljuk, vannak ilyen alternatívák, még ha nem is tökéletesek.

A fogkefénket viszont minden fenntartás nélkül érdemes műanyagmentesre cserélni,

hiszen annál még az árát tekintve sem tragikus a környezettudatosabb verzió. Na meg legalább ennyivel is kevesebb műanyagot szórunk a természetbe, amíg várjuk, hogy valamelyik már bevált fogkrémünket esetleg elkezdjék valami másba csomagolni.