Meglátszik a tévégyártók idei fejlesztésein, hogy semmilyen komoly világesemény nincs a futballban. A Samsung idei 8K tévéiben egy-két kisebb technikai finomhangoláson kívül az a nagy újdonság, hogy még a porszívózást is segítik. Az egyedi kialakítású The Frame dizájntévé is csak egy kis műszaki tuningot kapott, és a festményeket megjelenítő eszköz sem kimondottan a sportrajongókat szólítja meg.

Két egyedi sorozata van a Samsungnak a csúcskategóriás tévék piacán, ezeknek próbáltuk ki a 2019-es modelljeit az elmúlt bő egy hónapban. Az egyik a 8K széria, ami igazából több tévéből áll, a 65 collos mérettől egészen a 95 collig, de a bennük lévő technológia gyakorlatilag ugyanaz. A másik pedig A Keret, eredeti angol nevén: The Frame, ami a különleges képességére utal. Tökéletesen illeszkedik a falra, festménykeretre emlékeztető szegéllyel lehet díszíteni, és kikapcsolt állapotban nem egy fekete kijelző marad a szoba falán, hanem egy általunk kiválasztott festményt jelenít meg.

Falak helyett tévé

A Samsung úthengerként tör előre a 8K felbontású kijelzők piacán, és fél éven belül piacra dobta a 8K QLED tévék második generációját. A Q950R típusban bővítették a csatlakozási lehetőségeket, aktualizálták az elérhető online szolgáltatásokat, javították a skálázást, a panelnek pedig megnövelték a betekintési szögét.

Valamiért azt találta ki dél-koreai vállalat, hogy egy 82 collos tévén demózza a technikát az újságíróknak, ami 207 centiméteres képátlót jelent, szóval amikor megkerestek a píárosok, hogy lenne itt egy tesztkészülék, először le kellett mérni a tévészekrényt, hogy egyáltalán elfér-e rajta.

Éppenhogy.

6 Ennyi, a fal megtelt Galéria: Samsung Q950 8K tévé (Fotó: Tóth Balázs / Index)

A belépő kategóriánál négyszer nagyobb a felület, amivel a Q950R szépen beterítette a nappali falát, a feljavított oldalirányú betekintést csak úgy tudtam volna kipróbálni, ha előbb faltörő kalapáccsal átkopogok a szomszédhoz, és onnan nézek vissza. Formára nagyon hasonlít a 950R a tavaly év végén kipróbált modellre, a lábait pillanatok alatt a helyére lehetett pattintani, de a szekrényre emelés már elég komoly feladat volt. Talán érthető, hogy nincs otthon egy erre a célra rendszeresített villás targonca. A falra szerelés is neccesnek tűnik ekkora a méretnél és súlynál, alapos előkészítést igényel.

Ahogy azt megszokhattuk a Samsungnál, a rendszer lelke egy különálló dobozba, a Connect Boxba van csomagolva, ez csak egy vékony kábellel csatlakozik a panelhez. A dobozon találunk négy HDMI aljzatot, amelyből egy 8K@60fps minőségben tud jelet átvinni, van még három usb port, és persze az antennák csatlakozója.

Ennél a méretnél már határozottan megmutatkoztak a 8K specialitásai.

Felfűthetjük vele a lakást.

A 4000 lumenes fényerőt biztosító 480 led háttérvilágítástól úgy felhevül a cucc, mintha egy infrapanelt telepítettünk volna. Nem kell hozzáérni, elég odaállni elé, hogy érezzük a sugárzó meleget.

Minden akkora, mint egy disznó

Teljesen átlagos méretű a nappalim, az viszont egyértelműen kiderült, hogy a Samsung 2,5 millió forintos tévéje nem átlagos nappalikba való. Nekem legfeljebb 4 méterre volt a fejem a pixelektől, ennek köszönhetően a színészek vagy a sportolók feje a közeli képeknél általában akkora volt, mint egy disznó. Nem mint egy disznó feje, azt még a sertés és sértésnek venné, hanem mint egy megtermett vadkan.

Oké, 82 collnál már messzebb kéne ülni, de ez felveti azt is, hogy akkor viszont a hangerőt kell jobban feltekerni. Értelmesebb megoldásnak tűnik úgy berendezni a nappalit, hogy kisebb maradjon a tévé, és valamivel közelebb üljünk hozzá.

Nyilván nem a globális klímaváltozás elleni törekvés jegyében született meg ez a tévé, ami brutális fényerővel és hangorkánnal juttatja el a távol ülő nézőhőz az audiovizuális tartalmat, és közben 580 wattot fogyaszt.

Sokkal inkább azért van ilyen 8K tévé, hogy a padlóról kelljen felvakarni az állunkat a látványtól. A Netflixen nemrég bemutatott Our Planet című természetfilmes sorozat David Attenborough narrálásával olyan gyönyörű felvételeket mutat a - klímaváltozás miatt pusztuló - állatvilágról, hogy nem tudtunk betelni a látvánnyal. Az édesvizes rész elejét, amikor a jégmadár lassított felvételen halat fog, legalább húszszor visszapörgettem, és minden vendégnek megmutattam, aki csak arra járt.

Kicsit más a helyzet egy átlagos tévésorozatnál, de a Samsung mesterséges intelligenciára épülő felskálázó algoritmusa azzal is elég jól megbirkózott, amikor az HBO Go szerény 720p felbontású tartalmait kellett ráilleszteni a 8K bődületesen sokkal több pixelmennyiségére. Ez többnyire jól sikerült, néha viszont feltűnt, hogy az emberek arcbőre önálló életre kel, mintha mocorogna rajta egy folt. Nem vészes, a filmek szuperül élvezhetők, és az egyhetes tesztidőszak alatt legfeljebb ötször történt ilyesmi, alig másodperc hosszan.

A++ helyett B-?

Mint a cikk elején írtam, a csúcskategória idei nagy dobása az, hogy beleépítették az otthoni kütyükkel kapcsolatot biztosító SmartThings vezérlőfelületét. Ez a Samsung saját okosotthon megoldása, megtaláljuk a telefonjaiban is, és az a lényeges, hogy egységes felületet biztosítson a lakásunkban megtalálható wifis lámpáknak, gyerekfigyelő kameráknak, okoshűtőknek, porszívóknak és minden hasonlónak. Egyik előnye, hogy nemcsak a Samsung cuccait kezeli, hanem más márkákat is, és így megspórolhatjuk egy okosotthon hub árát, ami akár százezer forintot is meghalad.

Akkor most gondoljuk ezt végig. Veszünk mondjuk egy A++ kategóriás hűtőt, meg egy rakás energiatakarékos LED-et, hogy aztán az 580 wattot zabáló tévén keresztül kapcsolgassuk azokat? Oké, persze, így is lehet, de én inkább megmaradok az okostelefonnál, ha a lakás vezérléséről van szó.

Hi ****** Bixby!

A Samsung okostévés rendszere kiforrott és pillanatok alatt kiismerhető. Gyakorlatilag minden benne van, amire szükségünk van a szórakozáshoz: gyárilag telepített Netflix, Amazon Prime és Rakuten TV (ezeknek van saját gombja a távirányítón), van Youtube, kiváló a digitális a műsorújság a hagyományos kábeltévés szolgáltatás kedvelőinek, és nemcsak felismeri a rendszer a rácsatlakoztatott kiegészítőket - mint például a Chromecastot - de a kütyüt a saját ikonjával és képével jelöli, hogy könnyen azonosítani tudjuk azokat a kijelző alján végighúzódó menüsávon.

Egy frissítés után felkerült a kínálatba az Apple TV is, ami az online filmkínálathoz kínál hozzáférést, szóval nem kell telefonról vagy laptopról átsugározni a tartalmakat a tévére.

Kevésbé szerencsés a Bixby jelenléte. A digitális asszisztenssel mi angolul tudunk kommunikálni, de az állítólag jó kiejtésünk is kifogott rajta, sőt, trágár szavakat vélt felismerni, amikor a teszthez kölcsönkapott okos robotporszívót szerettük volna hangutasítással életre kelteni (a távirányító nyomkodásával ez simán működött). Egyébként a Samsung Q950 hangja remek, nemcsak amikor a Bixby szól, hanem a filmek alatt is. Ekkora méretnél persze nem is meglepő, minden tartományban jól szól.

6 Ejnye, Bixby, az egyértelműen vacuum cleaner volt! Galéria: Samsung Q950 8K tévé (Fotó: Tóth Balázs / Index)

Van képe hozzá

Másik játékosunk igazi különcként próbál helytállni a versenyben. A Frame eleinte egyszerű LED tévéként indult, de most megkapta a QLED technológiát, a lényeg viszont ugyanaz:

készenléti módban híres festményeket jelenít meg.

Magyarán a The Frame nemcsak tévé, hanem lakberendezési tárgynak nevezhető.

A Frame 65 collos képernyővel körülbelül 145 centiméter széles és közel 84 centiméter magas, ami a képkeretezés piacán gigantikus méretnek számít. Legalább ötvenezer forintot elkérnek csak a keretért, ha nem többet, és ehhez még hozzá kell adni a poszter árát. Így lesz egyetlen replikánk. A Samsung ezzel szemben azt kínálja, hogy mindig a hangulatunkhoz illő festményt állíthatjuk be háttérképként, és ehhez a világ több művészeti galériája biztosít alapanyagot. Vannak klasszikusok a kínálatban, például Klimt és Rembrandt festményei, de modern grafikákat is választhatunk.

Három fontos alkotóeleme van annak, hogy a Frame igazán jól működjön festményként. Az első a teljesen falra simuló tartókeret, a második az opcionálisan felhelyezhető díszkeret, a harmadik pedig a Samsung csúcskategóriás tévéire jellemző Connect Box, amiről már a 8K tévénél is írtunk - az elektronika zöme egyetlen vékony madzagon csatlakozik a panelhez, tehát nem kell fél tucat kábelt odavinni a berendezéshez. Ezen persze nincs 8K, a The Frame csupán 4K felbontású, és ennek megfelelően képminőségben nem is ér fel hozzá. A fényerő azonban itt is 4000 nit körüli, vagyis a tévé jól be tudja világítani a szobát.

Fotó: samsung.com The Frame

A fentiek persze csak a készülék felépítéséről szólnak, és igazából van még egy negyedik szoftveres megoldás is, amely kifejezetten a művészi módhoz szükséges. Ez a fényerő és a kontraszt automatikus állítása a környezeti fényerő függvényében. Minden modern és drága tévén van ilyen, de ebben az esetben azt igyekeznek elhitetni velünk, hogy valóban egy vásznat nézünk. Vagyis inkább posztert, mert a festmények ecsetvonásait soha az életben nem fogja utánozni semmilyen lapos felületű tévé. Illetve ennél a tévénél is felmerül a kérdés:

Mennyi áramfogyasztást ér meg nekünk, hogy digitalizált festmények lógjanak a szobánk falán?

A The Frame menürendszere és szolgáltatásai a Samsung csúcskategóriájában megszokottak, tehát ez a tévé is könnyen kiismerhető, jól kezelhető, és persze ezen is a Bixby asszisztens várja az angol nyelvű hangutasításokat.

Fotó: samsung.com The Frame

Előre a végtelenbe

Felülről nézve egészen extrém jövőképet mutatnak a Samsung szupertévéi, mármint az árak alapján felülről közelítve, hiszen a 8K felbontású Q950R-ből a legnagyobb, 95 colos verzió kemény

21 millió forintba kerül.

Ritkán kerül elő ennyi pénz a párnahuzatból, és ehhez már bődületesen nagy nappali kell, hogy a méret ne legyen hátrány. A 75 és 82 colos változatok is inkább egy kisebb privát moziterembe valók.

A The Frame 2019 izgalmas bútor-tévé kombináció, olyan szórakoztató központ, amely a Netflix üvöltő és pörgős világát kombinálja a statikusabb művészeti ágak megjelenítésével, és most már QLED minőségben. A vevőnek azonban nagyon kell szeretnie a művészeteket ahhoz, hogy ekkora árat kifizessen egy erre kihegyezett tévéért, és gyakorlatilag csak egy digitális galéria az extra, amit egy gombnyomással elérhetünk, hogy akkor is fogyjon az áram, amikor igazából nem szokott.

A 65 collos Frame ára most 800 ezer forint, és ha mindenképpen ebben az árkategóriában akarunk maradni, jobb befektetésnek tűnik a Q950R 55 collos változata, abban sokkal erősebb az audiovizuális technika. A legalább 7-10 évre saccolható élettartama során a szépen felskálázható 4K tartalmak széles körben elérhetővé válnak, ebben kimagaslót nyújt a Q950R, és ez idő alatt a 8K videók is elterjednek majd, szóval a tudása alapján a Q950R a jövőbiztosabb tévé.