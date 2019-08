A paksi atomerőmű szerint nincs szükség korlátozásra

Augusztussal átlépett a kritikus hőmérsékleti sávba a Duna, ami negatív hatással lehet a paksi atomerőmű működésére, írta a Napi.hu csütörtökön. A lap szerint az erőműtől független vízügyes szakértők a Duna paksi erőmű feletti szakaszán 25 Celsius-fok feletti vízhőmérsékletet mértek augusztus 1-jén, és ez a helyzet automatikusan életbe kell léptessen egy, a paksi atomerőműre vonatkozó riasztást. Hasonló volt a helyzet a tavaly augusztusi hőhullám idején is.

A paksi atomerőműben az áramtermeléshez használt turbinákat a nukleáris reaktorokban fejlesztett gőz hajtja meg (két zárt körben), amely dolga végeztével a hűtő-kondenzátorba kerül, ahol lecsapódik, majd visszakerül a gőzfejlesztőbe. A kondenzátorban a hűtéshez használt vizet az erőműhöz közeli folyóból, a Dunából nyerik és oda is táplálják vissza (egy harmadik, nyílt körben). Mondhatni a Duna a paksi atomerőmű hűtőfolyadéka. A Napi.hu szerint a melegedő Duna rontja az erőmű kondenzátorainak hatásfokát, ezért kevesebb áramot tudnak csak termelni.

A jogszabályok két vízzel kapcsolatos előírást fogalmaznak meg Paksnak. Az egyik, hogy a hűtővíz hőmérséklet-emelkedése nem lehet nagyobb 11 foknál. A második, hogy a folyó hőmérséklete a víz visszaeresztésének torkolatától számított 500 méter után nem haladhatja meg a 30 fokot. Ha a Duna vizének hőmérséklete az erőmű felett eléri a 25 fokot, akkor az erőműből kilépő használt hűtővízzel keverve a Duna akár a 30 Celsius-fok közelébe is melegedhet, ami – különösen alacsony vízállásnál – komoly károkat okozhat a folyó élővilágában.

A környezet védelmére nagy hangsúlyt helyező országokban az erőművek a kánikulai időszakban inkább ideiglenesen visszavesznek a termelésből, hogy a folyók hőfokemelkedését kordában tartsák (tavaly több európai atomerőművet le is állítottak). A Napi.hu szerint ezt már meg kellett volna tenni idén is Pakson, de mostanáig semmi jele annak, hogy a Duna védelmében korlátoznák a teljesítményt, sőt a lap arra is utal, hogy a statisztikák az erőműnek kedvező csűrés-csavarásával, trükkös vízmintavételekkel próbálnak a vízhőmérsékletre vonatkozó korlátokon belül maradni.

A lap cikkével kapcsolatban megkerestük a paksi atomerőművet. Kovács Antal, a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgató leszögezte, hogy "egyelőre nem érte el a 25 Celsius-fokot a Duna hőmérséklete" és hogy "a Duna vízhőmérsékletének emelkedése semmiféle biztonsági kockázatot nem jelent a Paksi Atomerőmű működésében".

Az erőmű hivatalos állásfoglalása szerint a Duna vizének hőfokát "az előírt helyen, a hatóság által rögzített módszertan alapján" végzik, és más akkor megkezdték a folyamatos méréseket, amikor még csak 23 fokos volt a víz. A jelenlegi mérési eredmények alapján nincs szükség az erőmű termelésének csökkentésére, közölte Kovács Antal.

A kommunikációs igazgató szerint az erőmű által mért adatok korrektek és nyilvánosak:

Az atomerőmű által monitorozott, 500 méteres Duna-szakasz hőmérsékletének mérése a hatóság által jóváhagyott, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kidolgozott módszertan alapján zajlik, transzparens, bárki által megtekinthető módon, az adatok teljes nyilvánossága mellett.

Kovács Antal Indexhez eljuttatott válaszából az is kiderül, hogy a tavalyitól abban is eltér a mostani helyzet, hogy jelenleg közepes a Duna vízállása, azaz a víz kevesebb mint 5 százalékét veszi ki az erőmű hűtési céllal a folyóból, és így semmilyen negatív hatása nincs a környezetre. "Érdekesség, hogy 30 Celsius-fok feletti vízhőmérséklet természetes módon, pangóvizekben, alacsonyabb áramlású folyórészeken is kialakulhat időszakosan" – fogalmazott Kovács Antal.