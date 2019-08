Erős közepessel zártuk a műanyagmentes júliust. És megyünk tovább!

Egy hónapja vágtunk bele a műanyagmentes júliusba, és miután a félidőnél is beszámoltunk az első tapasztalatokról, most, a hónap végeztével számot vetünk arról, hogy sikerült helytállnunk a kihívás során.

Minden indexes résztvevő pontozta, hogy a saját elvárásaihoz mérten hogyan teljesített, és azt is összeszedtük, ki milyen most felszedett zöld szokást szeretne megtartani a továbbiakban is, és mi az, amit már vállalhatatlan kompromisszumnak érez hosszú távon. Hiszen a műanyagmentes július sosem arról szólt, hogy egyetlen hónapig műanyagmentesen bohóckodjunk, hanem hogy az alkalmat kihasználva megpróbáljunk tartósan is tudatosabban élni.

Az indexes teljesítmények átlaga pedig:

10 / 6,7 – ilyenre vizsgáztunk műanyagmentességből.

Természetesen végig tudtuk, hogy nem az fogja megmenteni a műanyagba fulladó bálnákat, ha mi egy hónapig nem veszünk nejlonzacskót, de bízunk benne, hogy az ilyen akciók segítenek abban, hogy egyre többen tartsák fontosnak a környezetvédelmet, és végül a nagy cégek és a politikusok is kénytelenek legyenek majd meghajolni a népakarat előtt. Egy ilyen mini sikersztori jutott is a hónapra: az Intercontinental hoteleiben leszámoltak a pazarló miniatűr piperecikkekkel.

Munk Veronika

Pontszám: 10/5 – Az volt a vállalásom, hogy kipróbálom, két kisgyerekkel mennyire lehet csökkenteni az eldobható műanyagokat az életünkben.

A nagybevásárlást a piacon maximális műanyagmentességgel tuti megtartom. Mindig lesz a táskámban összecsomagolható bevásárlószatyor és kulacs is. Magamnak fogom készíteni a mosogatógép-tablettát házilag. Lecserélem a kapszulás kávéfőzőt nem kapszulásra. Amikor a gyerekekkel mozgok, lesz nálam valami (lehetőleg egészséges) snack. Amit nem adok fel: Sokat utazom és képtelen vagyok előre tervezni, továbbá a nagybevásárlásnál a sok plusz dobozt és üveget elviszem ugyan a gurulós bevásárlókocsimban (aka. banyatank) a piacra, de a melóból hazafelé beugrós sima bolti bevásárlásnál nem tudom magam állandóra felszerelni a felvágottak, sajtok szállítására alkalmas tárolókkal, mert amúgy is rengeteg cucc van nálam állandóan. Az ilyen kisebb bevásárlások viszont az alapos piaci nagybevásárlás miatt lecsökkennek.

Thüringer Barbara

Pontszám: 10/8,5 – Néha becsúszott egy-egy műanyag zacskó vagy doboz, de mindet megőriztem, kimostam és addig használtam, amíg totál használhatatlan nem lett. Bár imádom, sikerült leszokni a Túró Rudiról, és csak 4 Magnummal megúszni a hónapot. Miután visszaszoktam a folyékonyról a papírdobozos mosóporra, az öblítőt pedig házilag készítem, mindössze 1 testápolóval gazdagítottam a mindent műanyagba csomagoló kozmetikai ipart.

Ahogy már július előtt is, úgy ezután is maradnak az újrahasznos szütyők a pékárunak, zöldségnek, gyümölcsnek. A dobozkáimmal pedig továbbra is nyomasztani fogom a henteseket. A becsúszó műanyagokat pedig ezután is ronggyá fogom használni. Amit nem adok fel: Nyaraláskor volt a legnehezebb betartani a fogadalmat, ezért előfordult, hogy a sábeszgój mintájára ökogój segítségét kellett kérnem, ha a rozéfröccshöz PET palackban tudtuk csak megvásárolni a szénsavas vizet, vagy hentespult híján műanyagdobozban a grillezéshez való húst. Persze még így is lelkiismeret-furdalásom volt – na, erről az érzésről kell leszokni, és elfogadni, hogy hiába törekszünk, vannak helyzetek, amikor nem lehet műanyagmentesen vásárolni. Főleg, ha meg tudjuk magunkat nyugtatni azzal, hogy ezekben a palackokban visszük a strandra a csapvizet, a dobozokat pedig komposztgyűjtésre használjuk.

Rácz Attila

Pontszám: 10/7 – Egy-két PET-palackos üdítő és ásványvíz becsúszott a múlt heti balatoni nyaralásunk alatt, és egyszer – jobb megoldás híján – gyorsétteremben is voltunk (teljesen új elem viszont az a szégyenérzet és bűntudat, amit éreztem utána).

A nejlonzacskókat kiváltó textilzsákokat mindenképpen megtartjuk, és egyelőre az újratölthető kávékapszulákkal is jól elboldogulok. Amit nem adok fel: Nincs ilyen, de szinte biztos, hogy a műanyagmentes fronton egyelőre nem indulunk el a higiéniai termékek és piperecikkek (pelenka, tisztasági betét, fogkrém stb.) felé. Augusztusban amúgy azt tervezzük, hogy megpróbálunk átállni – pontosabban: visszaállni – a kimérős élelmiszerekre (felvágottak, sajtok stb.).

Domschitz Mátyás

Pontszám: 10/6 – Egy pontot azért vettem el magamtól, mert nem hagytam abba a dohányzást, bár átálltam műanyag szűrőkről fenntartható forrásból származó fából készült szűrőre, de a dohány és az ökofilter is műanyag csomagolásban van. Egy pontot vesztettem olyan alapvető dolgok csomagolása miatt, mint a vécépapír és a kukás zsák. Két pontot meg azért vontam le, mert részt vettem egy hétvégi legénybúcsún, ahol, hát úgy alakult, hogy ellőttem néhány száz műanyag paintballgolyót. Véraláfutást nem okozott, de lelkileg minden egyes kilőtt golyó pont ugyanúgy fájt, mint azok, amikkel hátba lőttek.

Amit megtartok: Mivel nem 100 százalékosan volt műanyagmentes a júliusom, tökre tartani tudom az eldobható szívószál, pohártető, zacskó nélküli életmódot.

Mivel nem 100 százalékosan volt műanyagmentes a júliusom, tökre tartani tudom az eldobható szívószál, pohártető, zacskó nélküli életmódot. Amit nem adok fel: Augusztustól újra venni fogok műanyag csomagolásban kapható ételt, meg italokat.

Pálúr Krisztina

Pontszám: 10/8 – Mivel eleve úgy indultam neki, hogy a teljes műanyagmentességet valószínűleg nem fogom tudni tartani, ezért kilencesre értékelem a teljesítményem, pontosan annyiszor (kb. 6-7 alkalom) és azon a területen (étkezés) vétkeztem, ami előre sejtettem. Ha a 100 százalék lett volna a cél, akkor csak egy hetest szavaznék meg magamnak. Persze most is szeretném hangsúlyozni, nagy könnyebbség volt az, hogy nagyon sok mindent tudtam még használni július előttről, a korábban vásárolt tisztítószerek például végig kitartottak és a kávékészlet is.

Hetente, kéthetente továbbra is el fogok járni a csomagolásmentes boltokba, illetve a hiper- és a szupermarketekben is sokkal tudatosabban fogom keresni azokat a termékeket, amiket nem egyszer használatos műanyagban árulnak. Aminek most nem futottam neki, de a jövőben megpróbálkozok, azok a saját készítésű növényi tejek és tisztítószerek. Amit nem adok fel: Ugyan bőven volt otthon sampon, a hajmosáshoz csak azért vettem szappant, mert a hónap közepére teljesen bepörögtem, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tud nyújtani ez a megoldás. Korai volt az öröm, ez a módszer nem vált be, de lehet, hogy tovább fogok kísérletezni vele majd egyszer. Egy régóta zöld életmódot folytató ismerősöm már korábban mondta, hogy a váltás erről szól, sokat kell próbálkozni, türelem kell hozzá.

Molnár Réka

Pontszám: 10/7 – Konzerven éltem és csomagolásmentesen vásároltam, a fontosabb dolgokat szerintem tartottam. Fesztiválon kellett megszegnem, illetve egyszer vettem egy tonicot és másnap miatt, a túlélésért egy adag nachost, azt szintén fesztiválon, ráadásul 31-én. Többet szegték meg nekem mások ezt a hónapot, mint én magam, nagyon sok helyen futottam abba, hogy hiába mondtam, hogy szívószálat nem kérek, mégis kaptam.

Amit biztos tartani fogok, az egyrészről az, hogy mindent zacskó nélkül vásároltam, a lemért gyümölcsök címkéjét a kezemre ragasztva. Illetve a szívószálmentességet, a kulacs használatát és a műanyagmentes fogkefét is biztos megtartom. Amit nem adok fel: A műanyag csomagolás nélkül kapható fogkrém viszont szörnyű volt, abból nem fogok engedni augusztustól. És alig várom, hogy ne annyi konzervet kelljen vásárolni, mintha háborúra készülnék, hihetetlen jó lesz újra otthon főzni a sajnos műanyagba csomagolt hozzávalókból.

Hernádi Levente

Pontszám: 10/7 – A nyaralás alatt eléggé elengedtük a műanyagmentességet, jobb opciók híján. Strandon, út közben egyszerűen nem nagyon volt más lehetőség. Különben egy hátizsáknyi, otthonról csomagolt dolgot vagy üres tárolót kellett volna hurcolászni magunkkal mindenfelé.

10/7 – A nyaralás alatt eléggé elengedtük a műanyagmentességet, jobb opciók híján. Strandon, út közben egyszerűen nem nagyon volt más lehetőség. Különben egy hátizsáknyi, otthonról csomagolt dolgot vagy üres tárolót kellett volna hurcolászni magunkkal mindenfelé. Amit megtartok: Az otthoni, mindennapi rutinokon rengeteget változtattunk: tudatosabb bolti/piaci/online vásárlás, mosható pelenka - ezek mindenképp maradnak.

Az otthoni, mindennapi rutinokon rengeteget változtattunk: tudatosabb bolti/piaci/online vásárlás, mosható pelenka - ezek mindenképp maradnak. Amit nem adok fel: A műanyagmentes utazást most nem érezzük annyira vállalhatónak, mivel a hátunkon általában amúgy is egy-egy gyerek ül ilyenkor.

Fábián Tamás

Pontszám: 10/7,5 – Az elején volt pár megengedhetetlen pillanat, kocsmából hazafelé, tűzoltásképp vacsora helyett egy zacskó puszedli, amire nagyon nem vagyok büszke! De arra jöttem rá, hogy a dolgok nagyobb részét lehet műanyagmentesen fogyasztani, nem kell hozzá sem különösebb erőfeszítés, sem önsanyargatás. Két hét alatt beépül a szemlélet, utána pedig már megy magától, mint egy kerékpár. Persze, könnyen beszélek, mert bár a teljes plasztikmentességre törekedtem, alapból úgy álltam hozzá, hogy nem fogok kétségbe esni, ha becsúszik egy-egy műanyag. A végeredmény: a napok körülbelül felét lehoztam vásárolt műanyag nélkül, a többiben pedig valamilyen kis tétel jöhetett szóba, de olyan mélyre nem süllyedtem, hogy vegyek például egy PET-palackot.

Azon leszek, hogy az augusztus ugyanennek a műanyagmentességnek a jegyében teljen, de még picit igyekszem is fokozni a tempót. Gyerekkori szerelmemtől, a túró rudi hétköznapi fogyasztásától pedig könnyes búcsút veszek - júliusban is kettőt ettem, azokat is mások vették maguknak -, találkozunk ünnepnapokon. Amit nem adok fel: -

Tóth Balázs

Pontszám: 10/4 – A nyaralásokkal tarkított hónap megmutatta az igazi kihívásokat. Grilleznél a Börzsönyben? Pakolj be még egy sporttáskányi üres dobozt, hogy kimért húst tudj venni, különben több kiló műanyagot hagyhatsz a kukában! A zöldségekhez, kenyértároláshoz van bepakolva zacskó? Jégkrém? A fenébe! Random minőségű helyi bor az üvegben vitt helyett? A fenéket! A fél nap alatt berohadó drága és hipermenő üvegkulacshoz tettünk be ecetet és üvegpucoló kefét, hogy a második napon ne penészes szörpöt igyunk? (Az a szűk nyakú Equa még a napon hagyva sem képes rendesen kiszáradni.) Ha nincs résen az ember, egyetlen hosszú hétvégén több műanyagot termel, mint máskor fél év alatt sem.

A kulacsolást és a papírzacskót a műanyag helyett biztosan megtartom. Amit nem adok fel: -

Hudák Hajnal

Pontszám: 10/8 – A műanyagmentes júliusban még jobban felnyílt a szemem arra, hogy mennyit is szemetelek valójában, és jelentősen csökkent az általam termelt szemétmennyiség. Már előtte is próbáltam odafigyelni, most júliusban pedig tényleg csak vészhelyzetben nyúltam műanyaghoz. A műanyag szelektívbe rakott mennyiségem jelentős mértékben lecsökkent. Teljesen azért nem tudtam lecsökkenteni a műanyagszemetet, főleg mert gyerek és kutya is hozzájárult. Néha pedig egyszerűen győzött a lustaság és a gyengeség. Viszont azáltal, hogy nem vehettem műanyagot, nemcsak a szemétmennyiségemet csökkentettem, hanem sokkal egészségesebb dolgokat vittem be a szervezetembe. Azt is tapasztaltam, hogy a gyerek meglepően fogékony volt a műanyagmentességre.

Sok jó szokásom alakult ki, főleg a piacra járás, a saját táskák, dobozok használata, az otthon eddig gyűjtöttek használatba vétele, sokfajta műanyag doboz újrahasznosítása, amit eddig csak a szelektívbe raktam. Amit nem adok fel: Speciális kutyatáp, egy bizonyos fajta sózott, kenhető vaj (de a dobozát lehet utána használni), hébe-hóba egy dobozos jégkrém (annak is felhasználjuk a dobozát), szúnyogriasztó spré, gyógyszerek-vitaminok.

Bolcsó Dániel

Pontszám: 10/6 – Alapvetően odafigyeltem, de a szükség többször is törvényt bontott, és néha csak úgy is elcsábultam, a családi műanyag hulladék viszont így is jelentősen kevesebb lett júliusban.

A vászonzsákos vásárlást és a piaci dobozolást, meg a könnyedén helyettesíthető műanyag csomagolású cuccokat, na meg a már eddig is használt kulacsot. Amit nem adok fel: Bizonyos műanyagban kapható ételeket és (egyelőre) a piperecuccokat, illetve bár használunk mosható pelenkát, az eldobhatóról se teljesen mondtunk le.

