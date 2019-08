Egy új rendszer mesterséges intelligenciával szűri ki a tolakodókat a kocsmapultnál

Bizonyára ön is találkozott már azokkal az emberekkel – vagy éppen ön is egy azok közül –, akik ahelyett, hogy kivárnák, amíg sorra kerülnek a kocsmában, tolakodni kezdenek a pultnál, hogy minél előbb jussanak az italukhoz – írja az Engadget.

Na ennek az izmozásnak vetne véget a brit DataSparQ nevű cég fejlesztése, az AI Bar, amely arcfelismerő technológiával virtuális sorba állítja a várakozókat, így hiába manővereznek a pult előtt, a csapos a legnagyobb tömegben is pontosan tudni fogja, mikor ki a következő. Ehhez a pult fölött egy videó mutatja az előtte tolongókat, a képen pedig a fejüknél kiír egy sorszámot, illetve a várható várakozási időt. A rendszer az arc alapján életkort is becsül, és ha esélyesnek látja, hogy valaki még kiskorú, szól a csaposnak, hogy kérjen tőle igazolványt.

A DataSparQ szerint a rendszer segítségével a hatékonyság is növelhető: Nagy-Britanniában évi 78 millió korsó sör csapolásának megfelelő idő spórolható, amivel az életük során áltagosan két hónapnyi időt sorban álló vendégek is jól járnak. A bártulajdonosok pedig fogyasztási szokásokat és mintázatokat nyerhetnek ki a rendszerből, amelyek alapján optimalizálhatják, mikorra hány fős személyzetet kell beosztani.

A technológiát a londoni 5cc Harrild & Sons nevű bárban tesztelték, és az egyik csapos beszámolója szerint a törzsvendégek először ugyan szkeptikusan fogadták, de mikor élesben is kipróbálhatták, már tetszett nekik. A fejlesztők az adatvédelemre is igyekeztek figyelni: a felhasználó-vendégek adatait a rendszer minden nap végén törli helyben és a felhőből is.

A rendszer beüzemeléséhez egy webkamerára, egy kijelzőre, internetkapcsolatra, na meg 199 fontra (72 ezer forintra) szükség van.