Megszünhet a terroristák kedvenc anonim fóruma

A Cloudfare bejelentette, hogy nem szolgáltat tovább az 8chan nevű, anonim üzeneteket is közzétevő fórumnak, ahol többek között a texasi lövöldöző is közzétette gyűlöletkiadványát, ahogyan a christchurchi terrortámadás elkövetője is itt osztotta meg nézeteit a többiekkel. A közleményükben az oldalt úgy emlegetik, mint a "gyűlölet pöcegödre".

A Vice arról ír, hogy a Cloudfare közvetlenül nem tudja beszüntetni az oldalt, ugyanakkor nagy gondban lehetnek az üzemeltetők, ha nem szolgáltatnak nekik tovább védelmet a DDoS, azaz a túlterheléses támadásokkal szemben. Igaz, hasonlóval próbálkozott a cég a Daily Stormer nevű, fehér felsőbbrendűséget hirdető oldal kapcsán is, akik egy darabig elérhetetlenné váltak, majd átmentek a Cloudfare egyik konkurenciájához, akik minden lelkiismeretfurdalás nélkül szolgáltatnak az oldal üzemeltetőinek.

A közleményükben azt írják, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy az 8chan nem moderálta ezeket a gyűlöletkiadványokat, és bár lehet, hogy a törvény szerint nem is kötelesek erre, ugyanakkor ezzel egy olyan gyűlölet vezérelte közösséget hoztak létre, amivel több ember tragikus halálához járultak hozzá.

Korábban a cég vezetése azt mondta, csak akkor lépnek fel az 8chan és hasonló oldalak ellen, ha jogszabály kötelezi őket erre, de a hétvégén bejelentették, hogy ennek ellenére is megszüntetik az együttműködésüket az 8chan oldallal, de előtte átadnak a hatóságoknak minden rendelkezésükre álló információt, hogy ezzel segítség a munkájukat. Azt ők sem gondolják, hogy ettől a fórum eltűnik majd a süllyesztőben, de szerintük ezt a lépést meg kellett tenniük, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az online fórumokon jelen lévő gyűlölettel foglalkozni kell.