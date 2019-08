Megölte a családját, a videojátékos társai jutottak a nyomára és buktatták le

Szörnyű tragédia rázta meg Kanadát július utolsó napjaiban: egy fiatal férfi előre eltervelten megölte a teljes családját a saját otthonukban. A 23 éves Menhaz Zaman az első három gyilkosságról egy online fórumban számolt be a videojátékos közösségének, akik az első sokk után nyomozásba kezdtek, hogy azonosítsák a férfit, akiről addig csak a felhasználónevét tudták. Az idő szorított, mert kiderült, hogy egy negyedik gyilkosságot is tervez. Ezt nem sikerült megakadályozni, de együttes erővel a nyomára akadtak, és miután kiderítették, hol lakik, értesítették a helyi rendőrséget, amivel talán egy további gyilkosságot is meghiúsítottak.

Épp most öltem meg az egész családomat, és valószínűleg az életem hátralévő részét börtönben fogom tölteni, ha sikerül életben maradnom. Remélem, néha sikerült megnevettetnem titeket, remélem, emlékeztek a szép időkre. Mind hiányozni fogtok.

Erre az üzenetre ébredt július 28-án egy Maroon Ayoub nevű felhasználó. Az üzenet Discordon, egy elsősorban videojátékosoknak szánt csetszolgáltatáson jött egy Menhaz nevű játékostársától, akivel neten már évek óta ismerték egymást, de a való világbeli életéről szinte semmit nem tudott. Mindketten annak a közösségnek voltak a tagjai, amely a Perfect World nevű, 2005 óta futó kínai online multiplayer videojáték, azon belül is a Perfect World Void (PWV) nevű szerver és a kapcsolódó fórum körül csoportosult.

Moniruz Zaman

Aznap a közösség többi tagja is hasonló üzeneteket kapott, és ezzel előállt az a merőben szokatlan helyzet, hogy a kis csoport résztvevői tudomást szereztek egy súlyos bűntényről, amelyről rajtuk és magán az elkövetőn kívül még a világon senki más nem tudott – azt viszont még ők se, hogy az elkövető valójában kicsoda és egyáltalán hol van. Ezért nyomozásba kezdtek, és együttes erővel azonosították Zaman otthonát a kanadai Ontario államban, a Toronto melletti Markham városában, majd értesítették a helyi rendőrséget, amely végül a helyszínen őrizetbe vette őt.

A Vice-nak az érintett gémerek közül többen is eljuttatták a csetüzenetekről készített képernyőképeket, illetve beszámoltak a történtekről a saját szemszögükből. Mindebből egy megrázó történet bontakozik ki, amelyben egy súlyos mentális problémákkal küzdő fiatal módszeresen véghez viszi a hónapok óta érlelgetett tervét, a félidegen netes barátai pedig a döbbenetből felocsúdva mindent megtesznek, hogy megállítsák.

Az utolsó pillanatig trollkodásnak hitték

Menhazt a társaságban már évek óta ismerték, többen a barátjuknak is tekintették, szinte naponta játszottak és beszélgetettek vele a neten. Annyit tudtak róla, hogy állítólag kanadai, egyetemre jár, és rengeteg időt tölt játékkal, amelyben egy elf pap volt a karaktere. Elég nagy trollnak tartották, de ez eleinte ártalmatlan poénkodásban nyilvánult meg. Az elmúlt évben viszont a fura humor egyre sötétebb árnyalatot öltött. Mivel azonban a neten az egészen elborult viccelődés is gyakori, nem is beszélve arról, hogy egy tetszőleges Facebook-bejegyzés alatti gyalázkodás és fenyegetőzés is valójában milyen súlytalan, Menhazt se vette komolyan senki.

Pedig már márciusban arról írt, hogy megöli magát és a családját is.

“Az elmúlt hónapban a humora idővel extrém sötétté vált, sokat beszélt az öngyilkosságról, de legalábbis nekem mindezt úgy adta elő, mintha csak egy sötét vicc lenne. Amikor arról kezdett el beszélni, hogy megöli a családját, ezt szerintem a legtöbben hozzám hasonlóan csak újabb furcsa sötét poénnak hitték. Még amikor dátumot is rendelt a szörnyű tetthez, akkor is azt hittem, csak még sötétebbé akarja tenni az egészet, és majd jól megtrollkodik mindenkit az adott dátumon” – mondta az egyik csoporttag.

A korábban Allah felhasználói néven futott Menhaz egyébként egykor muszlim volt, de kiábrándult a vallásából, és megvetéssel, illetve rasszista felhanggal beszélt a muszlimokról. Az utolsó hetekben már olyan extrém megnyilvánulásai voltak, hogy július 11-én az egyik moderátor a folyamatos rasszista beszólásai miatt kitiltotta a PWV szerverről.

Július 25-én már azt írta cseten, hogy az élete hamarosan véget ér, mert valaki leleplezte a tervét, ezért minél hamarabb véghez kell vinnie. Ezután eltűnt. Ez feltűnt az egyik társának, akit a Vice cikke John álnéven említ. 27-én, egy nappal a rendőrség érkezése előtt egy kisebb csoportos csetben John ráírt, hogy mi van vele. Menhaz azt válaszolta, hogy megölte a családját, és küldött egy fotót két véres női testről. John még ekkor se akarta elhinni, ami történt, ezért felvette a kapcsolatot a többiekkel, hátha megtalálják a képek eredetijét az internet egy sötét sarkában, ahonnan bizonyára Menhaz is előkaparta őket a szörnyű trollkodásához –

de semmit nem találtak.

Menhaz közölte, hogy a képen az édesanyja és a nagymamája látható, de mindjárt hazaér a húga is, akivel szintén végezni fog. Nem sokkal később küldött egy újabb képet, ezúttal egy vérbe fagyott fiatal nőről – és hogy a kétely utolsó szikráját is kioltsa a többiekben, feltöltött egy családi fényképet is, amelyen az azóta megölt nőkkel és egy idősebb férfival látható, amint épp tortát vágnak fel.

Az a bizonyos idősebb férfi az apa volt, aki Menhaz szerint egy órán belül hazaér, és akit szintén meg fog ölni. John ekkor már tudta, hogy nagy baj van, sőt azt is, hogy egy újabb élet múlhat azon, mit tesz. Indított egy csoportos csetet Menhaz minden ismerősével, illetve azokkal a PWV-játékosokkal, akikről tudta, hogy szintén kanadaiak. De már késő volt, az apa halálát nem tudták megelőzni.

Hajnalba hajló nyomozás indult

Menhaz ezután küldte el a cikk elején már idézett üzenetét és a fotókat több PWV-s ismerősének, köztük Ayoubnak is, akinek később azt írta, azért tette ezt, mert “egy részem azt akarja, hogy gyorsabban terjedjen, hogy gyorsabban elkapjanak, és véget érjen ez a purgatórium, amiben vagyok”. Másokkal együtt Ayoubot is ezután kereste meg John, hogy a tíz fő körülivé duzzadt csoport Menhaz virtuális nyomába eredjen.

Próbáltak minél több információt kihúzni belőle, de nem volt túl közlékeny. Arra a kérdésre viszont, hogy mihez kezd most, többek között azt írta, hogy meglátogatja a volt barátnőjét – ami arra utalt, hogy az ámokfutásának még nem biztos, hogy vége. Ezért igyekezték szóval tartani, hogy időt nyerjenek. És Menhaz beszélt is. Például arról, hogy már három éve tervezgette a gyilkosságokat, illetve hogy talán át kéne vinnie a holttesteket a lakás egy másik pontjára, ahol jobban tudná fotózni őket.

Esetleg még egy utolsó csoportképet

– írta.

A meggyilkolt családtagok

A címét azonban nem árulta el. A kis csapat próbálta azonosítani a Menhaz felhasználói fiókjához tartozó IP-címet, amely elárulta volna, hogy hol tartózkodik, de ez egyáltalán nem egyszerű feladat, pláne ilyen rövid idő alatt, hiszen a valódi IP-címet több módon is el lehet rejteni. A tagok több címet is találtak, de ezekről rendre bebizonyosodott, hogy tévutak. Végül a Skype-fiókja alapján annyit sikerült belőniük, hogy Menhaz a Toronto környékén lakik.

Akárcsak a nyomozócsapat egyik tagja, egy Bianca nevű felhasználó, akitől, mint kiderült, mindössze 12 kilométerre zajlott a családi dráma, ezért ő saját elmondása szerint különösen motivált volt, hogy megtalálja Menhazt, mielőtt az exbarátnő élete is veszélybe kerül. Végül szerencséjük volt: Menhaz elkezdett pénzt küldeni nekik, mert mint írta, neki már nem lesz rá szüksége, ezért szétosztogatja a barátai között. Bianca talált egy címet, amely a pénzt küldő Paypal-fiókhoz volt köthető, és egybevágott a korábban talált IP-címmel, így végre, négy-öt órás, reggelbe hajló nyomozás után, sikerült azonosítaniuk Menhaz pontos lakcímét.

Eddig a pontig nem mertek a rendőrséghez fordulni, mert nemigen tudtak volna mit mondani nekik, de ekkor Bianca felhívta őket, és elmondta, amit tud. A rendőrök július 28-án, helyi idő szerint délután 3-kor becsöngettek a Zaman házba.

Itt vannak a rendőrök. Viszlát.

– írta ekkor a cseten. Ez volt az utolsó üzenete. Ő maga nyitott ajtót a rendőröknek, akik megtalálták a holttesteket, és őrizetbe vették. Másnap négy rendbeli gyilkosságért emeltek vádat ellene.

Szánalmas vagyok, az életem egy hazugság

“Elég elbaszott ez az egész. Tényleg elgondolkoztató, hogy mennyire különböző tud lenni valaki ahhoz képest, mint amit a játékban mutat magáról” – mondta utólag a netes közösség egyik névtelenséget kérő tagja.

A gyilkosságok éjjelén Menhaz arról is írt a csetüzeneteiben, hogy az élete egy hazugság volt. A családja – ahogy a játékostársai is – azt hitte, hogy egyetemre jár. Valójában az első év után otthagyta a mérnökképzést, mert az első félévben a tárgyai feléből megbukott, így a másodikban sok mindenből ismételnie kellett. Ekkoriban kezdte el depressziósnak érezni magát, saját bevallása szerint ekkor vált ateistává is, és ekkor tervelte ki a gyilkosságokat.

Fotó: York Regional Police / Twitter

“Három éven át azt mondtam a szüleimnek, hogy egyetemre járok, miközben valójában a plázában lógtam heti négy napot” – írta. A végső hazugsága az volt, hogy július 28-án fog diplomázni – ez magyarázza, miért ennek a napnak az előestéjén követte el a gyilkosságokat.

Szánalmasan gyáva vagyok, egy legalja ember. Mivel ateista vagyok, úgy hiszem, hogy nincs élet a halál után. Ezért féltem a haláltól. És azért akartam, hogy meghaljanak, hogy ne kelljen elszenvedniük, hogy kiderüljön, mekkora szánalmas aljadék vagyok. Ez az egész nagyon önző. Egyszerűen szánalmas vagyok

– írta, amikor azt magyarázta, hogy miért ölte meg a családját, és nem saját magát.

A közösséget is megrázta

Mint minden esetben, amikor egy erőszakos bűncselekmény elkövetőjéről kiderül, hogy nagy videojátékos volt, ezúttal is megjelentek azok a hangok, amelyek a játékokat okolják a kitörő agresszióért, de a szakértők ezt megint rövidre zárták: a videojátékok Kanadában és máshol is a fiatalok tömegeinek jelentik a szabadidő eltöltésének szerves részét, és semmilyen meggyőző bizonyíték nincs arra, hogy akár az agresszióval, akár a depresszióval vagy más mentális problémákkal ok-okozati kapcsolatban állna. Ami érdekesebb a kutatók szerint, hogy azok a problémákkal küzdő fiatalok, akik gyakran játszanak, a virtuális közösségeikben gyakran beszélnek nyíltan az érzéseikről, ezért a szakemberek is igyekeznek az ilyen, számukra komfortos közegben segíteni nekik - de ebben még nem értek el igazán jó eredményeket.

Hiába telt el több nap az események után, a gémercsoport tagjai érthető módon még mindig a trauma hatása alatt vannak. Volt, aki arról számolt be, hogy képtelen enni, másoknak az alvás okoz gondot. És többek magukat hibáztatják, amiért nem vették észre időben, hogy tényleg baj van. “Lehet, hogy jobban kellett volna figyelnem arra, mit mondott csütörtökön. Talán lett volna esélyem megállítani” – mondta egyikük, Menhaznak a gyilkosságot megelőző napokban írt vészjósló üzeneteire utalva.

A barátok, a hozzátartozók és a város is gyászol. Az 1988-ban Bangladesből Kanadába költözött muszlim család meggyilkolt tagjainak temetésére több százan látogattak el. Menhaz Zaman pere folyamatban van, a tárgyalás augusztus 8-án folytatódik.

A cikk nagyrészt a Vice által összegyűjtött csetrészleteken és beszámolókon alapul.