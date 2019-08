Fordul, ugrik és pörög a telefonkamerák új generációja

Egyre nagyobb az a felhasználói igény, hogy a telefonok kijelzője teljes egészében kijelző legyen, ne legyen rajta se szenzorsziget, se lyuk, se semmi, ami zavarná a videónézést. Ezzel együtt a szelfizésről sem akarnak lemondani az emberek, azt a megoldást viszont a legtöbben nem szeretnék, amit az Oppo képvisel a kijelző mögé épített láthatatlan kamerával.

Ezért próbálnak a gyártók olyan megoldásokkal előállni, amivel a kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad, azaz lehet is szelfizni, de nem is vesz el helyet az elülső kamera a kijelzőtől. Megnéztük, melyiket milyen használni.

Kifordulás, átfordulás, felugrás

Nagyjából ezekkel a megoldásokkal próbálkoznak jelenleg a piacon a gyártók. Hogy melyik lesz a legsikeresebb út, vagy egyáltalán egy olyan univerzális megoldás lesz-e, ami jónak bizonyul, az a jövő kérdése, ugyanis ezeket a kameramozgásokat látva valószínűleg mindenkinek, még a gyártóknak is ugyanaz a legnagyobb kérdése:

Mikor megy tönkre?

Nem nehéz belátni, hogy minél több apró, finom mozdulattal ugrik fel vagy fordul át a kamera, annál esélyesebb, hogy előbb-utóbb az egész szerkezet elkezd akadozni, nyikorogni, furcsa hangokat kiadni, beszorulni és minden olyan dolgot csinálni, amit előszeretettel idéz előtt egy kis por, zsebpiszok, morzsa, a felhasználó óvatlansága vagy bármi. Hogy melyik meddig bírja, arra nem kötnénk fogadásokat, mindenesetre felmerül a kérdés, hogy ezek a megoldások vajon azoknak jók, akik sokat szelfiznek, vagy pont azok örülhetnek nekik, akik ritkán.

Logikusan végiggondolva, és belátva azt, hogy a mozgó alkatrészek élettartama véges, leginkább azok örülhetnek ezeknek a kameramegoldásoknak, akik ritkán csücsörítenek a kijelző előtt, hiszen ők eleve kevésszer fogják ide-oda forgatni a lencséket. Ha viszont mégis megteszik, a kép kifejezetten jó minőségűre sikerülhet.

Egyszerre hátsó és elülső kamera

Ezzel a megoldással állt elő az Asus és a Samsung is, mindkettőnél a hátulsó kamerából lesz egy gombnyomásra elülső kamera. Abból a szempontból ez mindenképpen jó megoldás, hogy a szelfiknél nem kell lemondani a jó minőségű képekről, a nagy felbontásról, ez pedig kifejezetten hasznos lehet, ha egyébként széles látószögű szelfiket készítene az ember. Az sem mindegy, milyen kamerát használ videózáshoz ha vloggerkedne, vagy videóban mesélné el, milyen volt a nyaralás vagy a buli.

A Samsung nem a csúcstelefonjába építette be ezt a megoldást, hanem a felső-középkategórának számító A-széria zászlóshajójába, az A80-as készülékbe, amit 229 990 forintért lehet beszerezni. Ennél a telefonnál azt a megoldást választották, hogy szelfi üzemmódban a telefon hátlapja elcsúszik, hogy legyen helye 180 fokban átfordulni a kamerának. Az egész mozdulat nagyon gyors, de van egy kis késlekedés, ahogyan a képernyő reagál, ezért nem látszik a gifen, ahogyan átvált a kijelző. Az első tapasztalatok alapján nagyon egyszerű mellényomni, amitől teljesen indokolatlanul fordul át a kamera, de idővel azért javul a helyzet.

Ennél a telefonnál a legtöbb a mozgás, egyszer ugye szétcsúszik a telefon, aztán meg még fordul is a kamera - cserébe a képek nagyon profik lesznek, arról nem is beszélve, hogy videók mellett a sötétben készített szelfiken is lehet érezni a határozott javulást. Elvégre ugyanaz a 48 megapixeles főkamera, 8 megapixeles széleslátószögű kamera, és 3D kamera áll a rendelkezésre szelfi módban is, mint egyébként.

A cég egyébként ezzel a készülékkel bevallottan azokra a közösségi média trendekre reagált, amik szerint a szelfik ideje kezd lejárni, a jövő pedig az élő közvetítéseké. Másrészt ezeket az élő közvetítéseket és videós tartalmat is a telefonon nézik az emberek, és sokat javít az élményen, ha a kijelzőn nem éktelenkedik szenzorsziget vagy lyuk.

Az Asus Zenfone 6 készülékénél egy motor hajtja ki a elénk a lencséket, de ez sem tűnik életbiztosításnak, ugyanis pont elég nagy kört ír le ahhoz, hogy közben valamibe véletlenül beleakadjon. Ráadásul akkor is megpróbálkozik a lencsék átfordításával, ha a telefon az asztalon fekszik. Viszont egyelőre az Asus az egyetlen, aki kihasználta, hogy lehetne valamit érdemben is kezdeni ezzel az átfordulással, ami egy egészen új szintjét hozza el a panorámafotózásnak: nem kell remegő kézzel a kijelzőn megjelenő vonalon maradva forogni a telefonnal, hiszen forog itt a lencse magától is.

Az Asus Zenfone 6 megoldása

Ez a Samsungnál nem működik, nem is feltétlenül működhet, hiszen a lencsék úgy fordulnak át, hogy az nem sokat tudna hozzátenni egy fotóhoz sem. A 258 ezer forinttól beszerezhető készülékről bővebben itt írtunk.

A harmadik megoldás az első kamera elrejtésére az, amit a Huawei épített a P smart Z telefonba. (egyébként hasonló megoldást vetett be a OnePlus, a Xiaomi, aVivo és az Oppo is, szóval nagyjából az összes nagyobb kínai gyártó). Itt nem a hátsó kamerákból lesz első, hanem ők a felugrás módszerét választva úgy oldották meg a kérdést, hogy a telefonból felemelkedik, majd vissza is megy egy 16 megapixeles, mesterséges intelligenciával megtámogatott kamera.

Nyilvánvalóan az itt a fő kérdés, hogy mi van abban a teljesen hétköznapi helyzetben, ha az embernek például pont ott az ujja, ahol a lencse utat szeretne magának törni. Nos, az elülső kamera megfontoltan ugyan - azaz nem kipattanva -, de olyan határozottan emelkedik ki a készülékből, hogy azt nem lehet nem észrevenni. Nyilvánvalóan vissza lehetne tartani, ha nagyon akarná az ember, de aztán nem érdemes csodálkozni, ha esetleg elromlik. Ha az asztalon fekszik, a billentyűzetet minden gond nélkül tolja el a motor az útból, vagyis erő van benne, a kérdés az, hogy meddig érdemes ezt feszegetni. Azaz a falat nem fogja átütni, de nem nagyon létezik olyan élethelyzet, amikor egy ilyen erővel felugró kamerának valami az útjába állhat szelfizés közben úgy, hogy azt a felhasználó ne venné észre.

Az azért hiányzik, hogy például videózás közben át lehessen váltani hátlapi kamerából a felugró kamerára, pedig ez nem egy olyan valóságtól elrugaszkodó igény még egy hobbivideós számára sem. Főleg hogy nem is készít rossz felvételeket a felugró kamera.

A hátlapján egyébként egy szintén 16 megapixeles és egy 2 megapixeles kamerát lehet találni, nem kiemelkedően jó, de magabiztosan hozza a középkategóriás színvonalat. Jó hír, hogy 4000 mAh-s akkumulátort kapott a 94 990 forintért megvásárolható, szóval egészen barátságos árú telefon.

Senki sem tudja, melyik a jó megoldás

Nem valószínű, hogy véletlen, hogy sem a Samsung, sem a Huawei nem azzal kezdte, hogy az aktuális csúcskészülékébe pakolta bele a technológiát, hiszen azzal túl nagy kockázatot vállaltak volna. Így viszont adott a lehetőség, hogy a felhasználói visszajelzéseket, és a szervizek tapasztalatait figyelembe véve döntsék el, hogy mi lehet a jó irány, hogyan lehet végleg eltüntetni az elülső kamerát, és mi a legjobb megoldás arra, hogy a telefon szemből tényleg csak egy véget nem érő kijelző legyen. Nincs más hátra, szavazzon!